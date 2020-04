Ontsnapt aan de dood in Wuhan, het eerste epicentrum van corona

In Wuhan beginnen de inwoners langzaam maar zeker een weg te zoeken in een leven na de lockdown.

Terwijl de coronapandemie in de VS en Europa woedt, zoeken de inwoners van de Chinese stad Wuhan stilaan hun weg in een leven na de lockdown. Met een bang hart. ‘Mijn dansgroepje mag niet weten dat ik ziek was. Ze gaan me niet meer accepteren.’

Wang Weili weet zeker dat ze in de buurtsupermarkt besmet raakte met het coronavirus. Op de dag dat Wuhan, de Chinese miljoenenstad waar het coronavirus eind vorig jaar een eerste keer opdook, werd afgesloten voor de buitenwereld, deed de 71-jarige vrouw daar boodschappen voor de avondmaaltijd. Dat ze ziek was, merkte ze pas een week later, toen ze last kreeg van diarree.

Thuis probeerde haar man haar zoveel mogelijk te ontlopen, om niet ook besmet te raken. Het duurde nog een week voordat haar buurtcomité een plek regelde in een quarantaineopvang. Nog een week later, op 7 februari, werd aan de hand van een longfoto officieel vastgesteld dat ze besmet was.

Astronautenhelm

Wang was een licht geval. Op een ziekenhuiskamer met drie oudere dames kreeg ze voor de zekerheid antibiotica toegediend, vertelt ze aan de telefoon. Aan de beademing hoefde ze niet en een week later mocht ze alweer naar huis.

Peking roept diplomaten op weg te blijven

China vraagt buitenlandse diplomaten voorlopig niet meer naar Peking te reizen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn coronabesmettingen vastgesteld in de diplomatieke gemeenschap in het land. China sloot eerder al de grenzen voor de meeste buitenlanders om te vermijden dat besmette reizigers het virus verspreiden.

De Chinezen zijn bang voor een nieuwe infectiegolf. Tot dusver zijn in China ruim 81.000 besmettingen vastgesteld. Het aantal nieuwe gevallen is fors afgenomen en in de meeste gevallen gaat het om besmettingen die in het buitenland zijn gebeurd. Volgens de autoriteiten waren er vrijdag 31 nieuwe besmettingen.



De 59-jarige Chen Haotao had op dat moment nog een soort astronautenhelm op haar hoofd voor extra zuurstof. Via een infuus kreeg ze voeding toegediend en op haar armen was door het vele bloedprikken geen stukje huid meer ongeschonden.

In de vier maanden dat het virus over de wereld raast, leerden wetenschappers en dokters een hoop bij. Toch blijft onvoorspelbaar hoe hard het virus toeslaat, waarom de een wel flink ziek wordt, en de ander niet. Het maakt de dreiging van een tweede golf besmettingen extra gevaarlijk.

Nieuwe besmettingen

Nieuwe virusbesmettingen duiken nu op twee plekken op: in de bijna gebluste brandhaarden in het Chinese binnenland, en bij mensen die China binnenreizen vanuit het buitenland. Dagelijks testen enkele tientallen bij aankomst positief. Vorige week sloot het land de grens voor alle buitenlanders - 10 procent van het aantal mensen dat China inreist. Mensen met de Chinese nationaliteit mogen nog wel binnen.

De autoriteiten leggen de nadruk vooral op de besmettingen uit het buitenland. ‘Het aantal lokale nieuwe gevallen bedraagt bijna nul’, zegt Zhang Wenhong, directeur van de afdeling infectieziekten van het Huashan-ziekenhuis in Sjanghai. Hij is een prominente adviseur van de Chinese regering. Peking wil graag dat de economie weer vol op stoom komt, een tweede golf moet dus koste wat kost voorkomen worden.

Wang Weili’s man moest in quarantaine, toen zij uit het ziekenhuis kwam. Door mensen zo veel mogelijk bij elkaar weg te houden drukte China de uitbraak de kop in. Maar blijft het virus weg als Wuhan, waar mensen sinds eind maart weer wat bewegingsvrijheid krijgen, op 8 april weer opengaat voor de buitenwereld? Het aantal mensen dat geen symptomen vertoont maar wel besmet is, baart deskundigen zorgen.



Stille dragers

De South China Morning Post berichtte dat naar schatting 43.000 positief geteste mensen in China rondlopen, die het virus mogelijk doorgeven en die niet meetellen in het totaal aantal besmettingen. Onder druk van steeds luidere zorgen over die ‘stille dragers’ kondigden de autoriteiten aan ze voortaan mee te nemen in de statistieken.

Volgens officiële cijfers staan minder dan 2.000 niet-symptomatische virusdragers nu ‘onder medisch toezicht’. De autoriteiten hebben ook aangekondigd meer te testen. ‘En meer testen betekent dat je meer niet-symptomatische dragers vindt’, zegt Ben Cowling, epidemioloog in Hongkong.



Overrompelen

Dit keer laat China zich niet overrompelen. Het leed van de afgelopen maanden is daar nog te vers voor. Dat Chen Nini, Chen Haotao’s dochter, kwaad is, is te horen aan de telefoon. Het duurde veel te lang voor haar moeder een diagnose en een behandeling kreeg. ‘Begin januari waren er nog bedden beschikbaar in het ziekenhuis. Mijn moeder heeft een maand kostbare tijd verloren in kleine klinieken die geen ervaring hadden met het coronavirus.’

Ik was zo bang om te horen over de dood van andere patiënten. Ik werd bang voor de dood. Wang Weili, 72-jarige inwoner van Wuhan die het coronavirus overwon

Chen Haotao ontsnapte aan de dood dankzij haar dochter. Met haar bewusteloze moeder op de achterbank reed Chen Nini - tegen de strikte regels van de lockdown in - langs alle ziekenhuizen in de stad. Uiteindelijk vond ze een bed.

Anderen hadden minder geluk. Een crematorium voor slachtoffers van het coronavirus in Wuhan ontving vorige week duizenden urnen. Foto’s van de volgeladen palletten voeden speculaties over de sterftecijfers.

Cijfers verbergen

Het enorme sterftegetal in Europa doet vermoeden dat het virus in China ook een stuk dodelijker was dan de Chinese overheid toegeeft. Hoeveel hoger het aantal doden precies is, is moeilijk uit te klaren. Voor de claim dat Peking de cijfers met opzet verborgen houdt, zoals het persagentschap Bloomberg eerder deze week citeerde uit een geheim Amerikaans rapport, is nog geen bewijs.

China presenteerde zich de afgelopen weken als redder, die ‘tijd kocht’ voor de rest van de wereld. Tijd die andere landen vervolgens verspilden, omdat ze verzuimden zich goed voor te bereiden. Maar nu meer en meer over de sterftecijfers wordt gesproken, krijgt China opnieuw kritiek. ‘We waren beter af geweest als China eerlijker was geweest’, zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. De Britse premier Boris Johnson zegt ‘woedend’ te zijn over de te lage sterftecijfers.



Pijnlijke herinnering

Zaterdag viert China het Chingming-festival, een jaarlijkse feestdag om de doden te herdenken. Een beladen dag, maar de lokale overheid probeert te voorkomen dat mensen bij elkaar kunnen komen voor herdenkingsdiensten. Die zijn er wel, maar vinden achter gesloten deuren plaats. Via een videoplatform kunnen nabestaanden meekijken.



2.000 niet-symptomatische virusdragers Volgens officiële cijfers staan minder dan 2.000 niet-symptomatische virusdragers nu ‘onder medisch toezicht’.

Voor veel mensen in Wuhan is de herinnering aan wat de afgelopen maanden gebeurde, te pijnlijk. Het zweet breekt Chen Haotao nog geregeld uit, vertelt haar dochter. Iedere twee weken moet ze terug naar het ziekenhuis voor een controle.