Onzekerheid over omikron zet druk op Overlegcomité

De federale en regionale topministers buigen zich woensdag nog eens over de coronaregels. Het overleg wordt overschaduwd door de snel oprukkende omikronvariant, die Nederland tot een lockdown aanzette.

De omikronvariant van het coronavirus rukt razendsnel op in Europa. Bij ons is één op de vijf onderzochte stalen in het lab - weliswaar op een dalend aantal positieve gevallen - de omikronvariant. Terwijl besmettingen, opnames en de bezetting van de intensievezorgafdelingen snel zakken in de uitloper van een golf veroorzaakt door de deltavariant, staat het geplande Overlegcomité van woensdag toch weer onder druk.

Versoepelen noch verstrengen

De politieke teneur vorige week was versoepelen noch verstrengen. Maar in de groep wetenschappers die de overheid adviseert - het expertenteam GEMS kwam maandagavond nog bijeen - wordt gepusht om te verstrengen. Dat is mee ingegeven door de ontwikkeling over de grens. In Nederland is het publieke leven stilgelegd uit vrees voor omikron.

Nederland vreest overspoeld te worden omdat de dijken al op breken staan. Ziekenhuizen en intensievezorgbedden liggen nog vol coronapatiënten door de deltagolf, die maar traag in kracht afneemt. Bovendien is er nog altijd hoge viruscirculatie. Nederland heeft veel minder marge op ziekenhuisbedden dan ons land. Volgens de denktank van de rijke westerse landen OESO telt Nederland 6,7 intensievezorgbedden per 100.000 inwoners, tegenover 17,4 per 100.000 in België.

Nederland hinkt ook achterop in het opwerpen van een belangrijke dijk tegen omikron. Studies laten zien dat een herhalingsprik onze bescherming tegen infectie en ernstige ziekte door omikron opkrikt. Zelfs bij twee prikken blijkt omikron te knabbelen aan onze bescherming.

In Nederland heeft ongeveer 1,5 miljoen mensen een derde prik gekregen, minder dan 10 procent. In België gaat het om 3,4 miljoen mensen, bijna een derde van de bevolking. Bovendien kreeg de grote meerderheid van de oudsten en meest kwetsbaren bij ons al zijn boosterprik.

Pessimistische scenario's

Er circuleren pessimistische scenario's over wat op ons afkomt. De combinatie van een grote verspreidingskracht en een variant die procentpunten afhaalt van onze bescherming tegen ziekenhuisopname kan volgens wetenschappers tot een recordbelasting van de intensieve zorg leiden.

De grote spreidingskracht is zich aan het bewijzen. Het blijft onduidelijk hoezeer omikron weet te ontsnappen aan onze opgebouwde immuniteit via vaccinatie of natuurlijke infectie. Daarnaast is ook onduidelijk of omikron milder of even ziekmakend is als delta. Al die onzekerheid maakt dat het moeilijk is wetenschappelijke modellen te maken met prognoses over de evolutie van het virus en de impact op het zorgsysteem. Die modellen zijn normaal richtinggevend op Overlegcomités.

Die grote onzekerheid leidt tot politieke twijfel. De evolutie in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken wordt met argusogen gevolgd. Omikron is er verder opgerukt dan bij ons. Tegelijk wordt gewaarschuwd voor te grote conclusies. In Londen, waar omikron dominant is, verspreidde het vooral onder de jonge bevolking. Dat de besmettingsgolf zich minder vertaalt in opnames en sterfte kan dus een vertekend beeld geven (zie grafiek). De ziekenhuisdata zijn in beide landen nog te summier om een juiste inschatting te maken.

Een belangrijk element is ook dat er tot onlangs amper coronaregels waren. 'Ik zag zondagavond op tv beelden van duizenden joelende opeengepakte mensen zonder mondkapjes in een zaal bij een dartstornooi in het Verenigd Koninkrijk', zegt Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano.

Niemand wil voorafnames doen wegens de snel veranderende situatie. De bedoeling lijkt vooral een pakket klaar te zetten voor als het foutloopt met omikron. 'Anderzijds, als we zeker zijn dat het de foute kant opgaat, moeten we misschien niet wachten', is te horen. De verwachting is dat federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zich opnieuw zal laten gelden. Om de scholen open te houden en een totale lockdown te vermijden, 'moeten we uit voorzorg maatregelen nemen, en het zekere voor het onzekere kiezen', zei hij maandag in 'Terzake'. Die maatregelen moeten voor hem 'onmiddellijk' ingaan. Na het vorige Overlegcomité stelde Vandenbroucke openlijk ontevreden te zijn over de in zijn ogen te lakse uitkomst.

Vaccinatiepas

Vandenbroucke stuurt ook aan op de introductie van een echte vaccinatiepas. Alleen wie geprikt is, zou nog toegang krijgen tot publieke events. Een negatieve test - die nu wel nog deel is van de coronapas - zou dan niet meer volstaan.

Vandenbroucke wil die aanpassing ook om testcapaciteit vrij te maken voor de komende omikrongolf. Die krijgt vermoedelijk vanaf januari echt vaart. Buitenlandse voorbeelden suggereren dat omikron tot een enorme besmettingsgolf zal leiden, met een onduidelijke impact op de ziekenhuizen.