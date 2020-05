Oost-Vlaams textielmiddel wil shoppen veiliger maken

Als textiel, zoals gordijnen in een pashokje, besmet is met het coronavirus, kan Devan Chemicals tot 97 procent van de virusdeeltjes verwijderen.

Kleding- en meubelwinkels mogen maandag opnieuw de deuren openen en klanten ontvangen. Devan Chemicals, een chemiebedrijf uit Ronse en eigendom van Pentahold, helpt coronavirusdeeltjes op gordijnen en zetels te reduceren. 'Niemand wil onvoorzichtig gedrag triggeren.'

Het Oost-Vlaamse chemiebedrijf Devan Chemicals heeft een product in handen dat virussen kan reduceren op textiel. Het bedrijf, met hoofdkwartier in Ronse en vestigingen in Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, is al ruim veertig jaar actief op de kruising van chemie en textiel, en ontwikkelt onder meer vlamvertragende en isolerende coatings voor werkpakken.

Schermvullende weergave Sven Ghyselinck, de CEO van Devan Chemicals.

'Ten tijde van het SARS- en MERS-virus experimenteerden we al met virusremmende middelen. Maar die epidemieën waren sneller onder controle, waarna we de ontwikkeling gestaakt hebben. Er was geen vraag naar', zegt Sven Ghyselinck, de CEO van Devan Chemicals.

'Een zestal weken geleden hebben we de technologie opnieuw uit de kast gehaald, en nu komen de eerste positieve resultaten van geaccrediteerde labo's in het buitenland binnen.' Devan testte in samenwerking met het Franse Pasteur-instituut, het labo dat de coronatesten voor de Franse overheid goedkeurt.

Zetels uittesten

Voor het nieuwe middel heeft Devan al een 15-tal klanten beet, zegt Ghyselinck. 'Meubelwinkels die willen heropenen, willen hun klanten met een gerust hart een zetel of matras later uitproberen. Gordijnen van pashokjes kwamen ook al ter sprake. En we kregen al vragen van hotels en restaurants, net als van luchtvaartmaatschappijen en bioscopen, die een oplossing zoeken voor hun zetels.'

Namen van klanten kan Ghyselinck niet verklappen. 'Retailers en merken zijn mediaschuw op dit moment. Het is een heel dubbel verhaal: ze willen zich inspannen om het structureel goed te doen, maar zijn tegelijk bang om te enthousiast te communiceren. Niemand weet goed hoe consumenten zullen reageren bij de heropening. Enerzijds wil iedereen zo snel mogelijk zijn klanten geruststellen opdat ze weer langs zouden komen, anderzijds wil niemand onvoorzichtig gedrag triggeren. Ook in de evenementenwereld en de horeca horen we die boodschap.'

Niet preventief

Het middel van Devan is niet preventief, maar het versnelt het natuurlijke proces, waardoor het coronavirus van besmet textiel verdwijnt. 'Als je niets doet, verdwijnt 50 procent van de virusdeeltjes na vier uur. Met onze behandeling wordt dat 97 procent in twee uur. Bij nieuwe producten, die nog nooit gewassen zijn, is dat tot 99,5 procent. Bij de productie worden die behandeld in een bad waar ook de kleur wordt toegevoegd. Bij gebruikt textiel werken we met een verstuiver', legt Ghyselinck uit.

Devan blijft uitsluitend aan bedrijven leveren, maar is qua volumes iets flexibeler. 'In principe verkopen we altijd per pallet van zo'n 300 à 500 liter. Maar afhankelijk van de klant kunnen we wel wat kleiner gaan dan onze standaardverpakking.'