'Op korte termijn vrezen we vooral leegstand door faillissementen'

De sector van het logistiek vastgoed wordt getipt als een van de winnaars van de crisis. De WDP’s en Montea’s van deze wereld zijn wel beducht voor tijdelijke leegstand door een faillissement.

‘We geven geen kortingen op de huur. Een klant die structureel in de problemen komt, wordt niet gered door een korting van 20 procent op zijn huur’, stelt Joost Uwents, de CEO van WDP , de marktleider voor logistiek vastgoed in de Benelux. De jongens van het logistiek vastgoed zijn wel bereid cashproblemen te helpen overbruggen. ‘Normaal wordt de huur vooraf betaald op kwartaalbasis. 7 procent van onze goede klanten betalen sinds 1 april hun huur op maandbasis, maar van kortingen of uitstel is geen sprake’, voegt Jo De Wolf, zijn collega van Montea , eraan toe.

Op langere termijn zijn ze optimistisch. De bedrijven zullen nog meer dan nu nood hebben aan opslag. ‘Men zal minder afhankelijk willen worden van China. Just in time is wat te ver doorgeschoten’, benadrukt De Wolf.

Korte termijn

Er zijn wel wat zorgen die er een maand geleden niet waren. Grote beslissingen door potentiële huurders zijn on hold geplaatst. Het is ook bijzonder belangrijk dat de bouwsector opnieuw aan de slag kan om de projecten in de pijplijn tijdig op te leveren.

Sommige bedrijven zijn dringend op zoek zijn naar tijdelijke extra opslagcapaciteit. ‘We hebben net met een bedrijf uit 'een essentiële sector' een contract getekend voor ruim 3.000 vierkante meter opslagruimte’, bevestigt Christophe Wuyts, verantwoordelijk voor logistiek vastgoed bij de Antwerpse makelaar Ceusters. Voor WDP en Montea is het niet makkelijk bedrijven snel te helpen. WDP heeft een bezettingsgraad van ruim 97 procent. Montea heeft alleen wat meters vrij in Frankrijk.

Hoe groot is de vrees voor leegstand door een faillissement? 'Een faillissement kan je nooit helemaal uitsluiten, zeker niet in het postcoronatijdperk. Als CEO van Montea heb ik het de voorbije tien jaar nog nooit meegemaakt. We hebben ook geen klanten in een risicovollere niche als mode', stelt De Wolf.