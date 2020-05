Opluchting overheerst bij heropening winkels

De shopper die wel kwam opdagen op de eerste dag van de algemene heropening had er duidelijk zin in. Van funshopping was er, zonder horeca en met coronavrees, geen sprake.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) was niet echt gelukkig met de grote wachtrijen bij de Actions, Primarks, Decathlons en Ikeas van deze wereld. In het overgrote deel van de 45.000 winkels was er geen sprake van een stormloop. 'Het was de eerste keer dat ik hoopte dat er niet te veel shoppers kwamen opdagen. Die wens is uitgekomen', zegt Kasper Deforche, de CEO van Wereldhave Belgium, de uitbater van shoppingcenters. 'We waren goed voorbereid, ook om de lange files in de Action-winkels in onze centra van Luik en Genk op te vangen.'

Zoals verwacht is de grote overrompeling uitgebleven. 'We kwamen voor Wijnegem uit op 9.000 bezoekers. We waren voorbereid op de meest uiteenlopende scenario's. We hadden wel gezegd dat we vooraf met plezier voor 10.000 hadden willen tekenen. We zijn ook blij dat alles vrijwel probleemloos is verlopen', reageert Katrien Geysen, shopping center manager in Wijnegem, opgelucht. Op een gemiddelde maandag zijn er 20.000 bezoekers, maar de horeca is nog gesloten. Voor funshoppers uit Nederland en verafgelegen gemeenten is het nog te vroeg. Vooral telecom en de opticiens lagen goed in de markt.

Ook vanuit het kamp van de zelfstandigen wordt positief gereageerd. 'De winkeliers waren heel blij dat ze konden heropenen en hebben kunnen bewijzen dat ze de coronamaatregelen aankunnen', benadrukt Unizo-woordvoerder Filip Holemans.

'Het winkelweer was van de partij. Niet te warm, maar zonnig en meestal droog. De consument was voorzichtig maar had er toch wel zin in', aldus Isolde Delanghe, de directeur van de Mode Unit van Unizo. De opkomst in de modewinkels en een omzet die meteen begint in de buurt van 50 procent van wat normaal is, noemde ze een aangename verrassing.

Jan Denys, de CEO van Retail Estates, goed voor zo'n 1.000 winkels in België en Nederland, rijdt maandag en dinsdag van het ene naar het andere retailpark van de groep. Hij waarschuwt voor euforie. 'Alle winkels gaan open. Nergens zie je een overrompeling. In Westerlo hebben we wel een drone ingezet om te waarschuwen als te veel bezoekers te dicht samenkomen.' Real Estates werkte de voorbije weken tot ieders tevredenheid al met zo'n drone in Nederland. De bezoekers leven de coronamaatregelen volgens Denys zeer goed na. 'Ik stel vast dat veel shoppers duidelijk nog heel bang zijn. Het was maandag het feest van de runshoppping.'

Michel Van Geyte, de CEO van Leasinvest, trekt zich op aan het nieuws uit Oostenrijk. 'We halen met Leasinvest 10 procent van onze huurinkomsten uit retail in dat land. Daar gingen de winkels drie weken geleden open. Het aantal bezoekers ligt er nu op hetzelfde niveau als een jaar geleden. De omzet ligt zelfs iets hoger. Veel mensen hebben de voorbije weken aankopen uitgesteld. Nu gaan ze voor een inhaalbeweging. Op 15 mei opent daar ook de horeca.'