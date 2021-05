Opnieuw geen Oktoberfest in München

Hoewel de Europese vaccinatiecampagne op dreef raakt en dus steeds meer mensen gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, is het besmettingsrisico in de overvolle biertenten en de smalle steegjes te groot. 'We hebben besloten dat we de volksgezondheid belangrijker vinden dan de behoefte aan een volksfeest', legt Dieter Reiter, de burgemeester van München, uit. 'Een klein beetje Oktoberfest organiseren, dat lukt niet.'