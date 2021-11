Opnieuw mondkapjes voor iedereen in horeca

Zowel klanten als personeel zullen opnieuw mondkapjes moeten dragen in de horeca, tenzij mensen neerzitten om te eten en drinken. Dat hebben de federale en regionale topministers beslist op een Overlegcomité over de coronamaatregelen.

De overheden van ons land moeten de coronaregels verstrengen nu er weer te veel coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg belanden. Het Overlegcomité van regionale en federale topministers, dat al de hele namiddag samen zit, heeft zijn eerste beslissingen genomen. De bedoeling zou zijn dat ze vanaf zaterdag 20 november ingaan.

Zoals verwacht komt er opnieuw een mondkapjesplicht in de horeca, tenzij mensen neerzitten om te eten en drinken. Nu is de regel nog dat alleen personeel mondmaskers moet dragen, voor klanten volstaat het voorleggen van de coronapas. Die zal nog altijd nodig zijn, maar niet langer volstaan om het mondkapje af te zetten.

Opvallend: ook bij het dansen moeten mensen voortaan een mondkapje dragen. In grote lijnen komt het erop neer dat op elke plaats waar veel mensen samenkomen - van danscafés tot concerten in het Sportpaleis - de coronapas én mondkapjes de regel worden. Er wordt wel een opening gelaten voor disco's en nachtclubs: daar wordt het coronapas en een negatieve zelftest van de dag zelf kunnen voorleggen, of zoals elders coronapas en mondkapje.

Op kleinere privé-events van enkele tientallen personen krijgen uitbaters wellicht de keuze: ze kunnen het coronapaspoort en mondkapjes vragen als ze dat willen.

Vanaf 10 jaar

Mondkapjes worden in openbare binnenruimtes verplicht vanaf 10 jaar. Nu is dat 12 jaar. Het onderwijs valt wel buiten de nieuwe regeling, met de bevoegde deelstaten die zelf de leeftijdsgrens mogen bepalen vanaf wanneer leerlingen mondkapjes moeten opzetten.

Drie dagen thuiswerken

Het ziet ernaar uit dat thuiswerken opnieuw minstens drie dagen per week verplicht wordt. De federale topministers van de Vivaldi-coalitie hadden maximaal één dag op kantoor naar voren geschoven, maar Vlaanderen vond dat iets te streng. Opmerkelijk is dat er via de overheidsdienst een online register komt waaraan bedrijven en openbare diensten maandelijks moeten rapporteren. Ze moeten registreren hoeveel mensen er op een bepaalde locatie werken en het aantal mensen dat onmogelijk kan thuiswerken. Bedrijven die zich niet blijken te houden aan de thuiswerkplicht, riskeren sluiting.