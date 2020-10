Overheid legt verschil tussen resto en cafés vast voor coronaregels

In het Ministerieel Besluit met de nieuwe coronaregels is een definitie opgenomen om het verschil te maken tussen cafés en restaurant. Zaken kunnen alleen tot 23 uur openblijven als ze een speciale toelating hebben van het federaal voedselagentschap.

De nieuwe aanpassingen op de coronaregels zijn gepubliceerd in een Ministerieel Besluit. Dat geeft de nieuwe maatregelen de juridische onderbouw zodat politie en gerecht ze kunnen afdwingen van de bevolking.

Er werd uitgekeken hoe de regering de opdeling tussen restaurant en café zou regelen. Restaurants mogen in heel het land open blijven tot 1 uur, met maximaal tien mensen aan tafel. Cafés mogen openblijven tot 23 uur, behalve in Brussel waar alles een maand dicht is, met maximaal vier man rond tafel.

De regering baseert zich voor het onderscheid op het Federaal Voedselagentschap. In het Staatsblad staat het zo: 'de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.'

Dat is een nogal technische uitleg. 'Maar het komt erop neer dat eetzaken vandaag al over zo'n toelating 1.1 moeten beschikken om open te blijven', zo bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan VTM Nieuws. Niet alleen restaurants hebben zo'n toelating nodig, maar ook frituren, pitazaken, traiteurs en grootkeukens.

'Het gaat om het onderscheid tussen zaken met een registratie - die dingen vanop het schap zoals chips of chocola mogen verkopen - of zaken met toelating die dus eten bereiden', reageert Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. 'Horeca-zaken moeten ook afficheren in welke categorie ze vallen. Die opdeling is wat ons betreft duidelijk voor politie en inspectie om te controleren. Alleen betreuren we dat de horeca niet langer uniform is behandeld, iets waar we bij de heropstart in juni keihard voor hadden geijverd.' De horecasector ontmoette vandaag minister van Middenstand David Clarinval (MR) over een federaal steunplan.

Verlinden verklaart ook dat hardleerse cafébazen de dans niet zullen ontsnappen. 'Er is mankracht bij politie om te controleren en te handhaven. En er komen boetes voor wie zich niet aan de coronaregels houdt. Er is ook overleg geweest met collega op Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Vanuit de gerechtelijke hoek zal ook opgetreden worden tegen wie de coronaregels overtreedt.