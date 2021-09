Overheid wil vaccinatiestatus coronapatiënten beter in kaart hebben

De negen ministers van Volksgezondheid dringen er bij de ziekenhuizen op aan sneller en vollediger te rapporteren over de vaccinatiestatus van coronapatiënten.

Waals minister Christie Morreale (PS) heeft de ziekenhuizen een brief gestuurd om ze op te roepen de vaccinatiestatus van hun coronapatiënten beter te registreren. Ze deed dat als voorzitter van het IMC, het vehikel waarin alle Belgische gezondheidsministers in de gezondheidscrisis maatregelen bespreken.

Haar voorganger, Vlaams minister Wouter Beke (CD&V), had vorige week in De Tijd al aangekondigd dat hij meer gedetailleerde rapportering wilde over het aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen. Dat vond hij een goede barometer om op tijd te voorzien dat gevaarlijke virusvarianten weten te ontsnappen aan het vaccin en de pandemie weer aanjagen.

Het IMC heeft dat pleidooi van Beke in een officiële aanvraag naar de ziekenhuizen verstuurd. Het is niet zo dat er geen enkele info is over de vaccinatiestatus van coronapatiënten in het ziekenhuis en op intensieve zorg. De instelling Sciensano - de wetenschappelijke cockpit voor alles wat met corona te maken heeft - rapporteert er wekelijks over. Die info sijpelt wel vaak gefragmenteerd en traag door omdat de ziekenhuizen niet verplicht zijn ze door te geven. Verplicht zijn alleen kwantitatieve gegevens zoals het aantal patiënten in het ziekenhuis en op intensieve zorg.