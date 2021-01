Overlegcomité wellicht sneller dan vrijdag bijeen

Het kernkabinet heeft maandagochtend niet beslist over eventuele verstrengingen van de reisrestricties. Het is afwachten tot het Overlegcomité, dat normaal vrijdag plaatsvindt maar mogelijk vervroegd wordt om al sneller te kunnen schakelen.

De beslissing over extra regels voor wie België in of uit reist is niet voor maandag, bevestigt de woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open VLD). Het kernkabinet zat samen naar aanleiding van de Britse variant die terrein wint in België. In het West-Vlaamse Houthulst werd het sociale leven aan banden gelegd na een uitbraak van de besmettelijkere mutant. In de omgeving van Antwerpen gingen twee scholen preventief dicht. Alle leerlingen, personeelsleden en hun familie moeten tien dagen in quarantaine nadat enkele besmettingen werden vastgesteld.

Het beslissingsproces naar aanleiding van Overlegcomité verloopt altijd in verschillende stappen. Er komt eerst nog overleg met de deelstaten en op Europees niveau. Tom Meulenbergs Woordvoerder premier Alexander De Croo

Het is afwachten tot het Overlegcomité voor bijkomende beslissingen. Vooralsnog staat dat gepland op vrijdag, maar De Croo sluit niet uit dat dat opschuift naar vroeger deze week. 'Het beslissingsproces naar aanleiding van Overlegcomité verloopt altijd in verschillende stappen. Er komen eerst nog contacten met de deelstaten en mogelijk ook op Europees niveau', zegt zijn woordvoerder.

Negatief reisadvies

Zondag liet minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zich in VTM Nieuws al ontvallen dat een verbod op niet-essentiële reizen niet aan de orde is, maar hij sloot niet uit dat de regering verder gaat in het ontraden en bemoeilijken van buitenlands reisverkeer. Experts opperen daarbij een negatief reisadvies, wat het veel minder evident maakt beroep te doen op een reisverzekering of consulaire bijstand.