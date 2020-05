Overnamemarkt zit op slot door corona

Stabiel 2019

Het jaar 2019 was een stabiel jaar voor de Belgische fusie- en overnamemarkt: 40% van de respondenten stelde in vergelijking met 2018 geen significante stijging van het aantal transacties vast. Dat was wel het geval voor kleinere deals (onder de 5 miljoen euro), waar 70 procent een stijging noteerde.

70% van de bevraagden zag het aantal transacties in het segment van kleinere deals (minder dan 5 miljoen euro) wel stijgen in 2019. Ook was er een dalende trend in het aantal partijen dat gemiddeld een bod uitbrengt: van vijf in 2017 naar vier in 2018 en nog maar drie in 2019.

Ook de overnames door Belgen van buitenlandse bedrijven daalde fors, van 36 procent in 2017 tot 22 procent in 2019. De overnamemarkt voelt de toename van protectionisme, zegt Luypaert: ‘Wereldwijd daalt het aantal buitenlandse transacties in 2019 onder de 25%. Dat is vergelijkbaar met cijfers uit eerdere crisisperiodes. De handelsoorlogen en Brexit hebben er voor gezorgd dat overnamemarkten zich veel meer op zichzelf gaan terugplooien.’

De gemiddelde waardering van overgenomen bedrijven bleef in 2019 op 6,5 keer de ebitda, evenveel als in 2018. Bij transacties boven de 100 miljoen euro lag dit gemiddelde op 12, bij deals onder 1 miljoen euro op 5,1. De hoogste multiples zijn te vinden in farma (9,4), chemie (9,1) en technologie (8,9). De laagste overnameprijzen zijn te vinden in de retail (5,8), logistiek (5,6) en bouw (4,8).