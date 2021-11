PS verzet zich tegen ontslag zorgpersoneel dat zich weigert te prikken

PS-voorzitter Paul Magnette gaat in het verweer tegen een maatregel waar de Vivaldi-coalitie een akkoord over heeft: ontslag voor zorgpersoneel dat zich weigert te laten prikken tegen het coronavirus.

'Er kan pas over sancties worden gepraat als de vaccinatie voor iedereen verplicht is.' Via een opmerkelijke videoboodschap op sociale media laat PS-voorzitter Paul Magnette verstaan dat er geen sprake kan zijn van ontslag voor vaccinhuiverig zorgpersoneel. Terwijl precies dat maandag definitief vorm kreeg op overleg tussen de federale topministers van de Vivaldi-coalitie, waar de PS deel van uitmaakt. Het wetsontwerp is maandag ook mee goedgekeurd door vicepremier Pierre-Yves Dermagne.

'Het is alleen samen dat we eruit raken, met maatregelen die voor iedereen gelden. Daarom ben ik tegen het ontslaan van een verpleegster omdat ze niet gevaccineerd is, zolang er geen algemene vaccinatieplicht is.' Als alternatief luidt Magnette almaar luider de trom over het verplicht vaccineren van iedereen boven 18 jaar, een piste die ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op tafel legde. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zal de kwestie aankaarten bij de regionale en federale topministers op het Overlegcomité over de coronamaatregelen woensdag.

Ook Groen-vicepremier Petra De Sutter uitte zich pro verplichte prik, vooral ook omdat ze een ander scenario verwerpelijk vindt. Ze kant zich tegen het weren van ongevaccineerden uit het publieke indoorleven via de mogelijke introductie van een 2G-coronapas. Alleen wie zich heeft laten vaccineren of de ziekte heeft doorgemaakt krijgt dan nog toegang tot openbare plaatsen waar veel volk samenkomt. De optie om als niet-gevaccineerde met een PCR-test te bewijzen dat je coronavrij bent, zou dan niet langer mogelijk zijn.

Verplicht vanaf 1 januari

De Vivaldi-coalitie besliste dinsdag dat de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel op 1 januari in werking treedt. Na 1 januari heeft iedereen drie maanden de tijd om zich te laten vaccineren, behalve voor wie op medische gronden niet geprikt kan worden. Tijdens die overgangsperiode kunnen personeelsleden blijven werken, zolang ze zich om de 72 uur laten testen, mondkapjes dragen en zich houden aan alle extra hygiënische voorschriften. Wie dat weigert, wordt geschorst en valt tot 1 april op technische werkloosheid.

Na 1 april zullen mensen die nog niet gevaccineerd zijn, gecontacteerd worden door de overheidsdienst Volksgezondheid. Die zal horen of er eventueel een goede reden is waarom mensen zich niet kunnen vaccineren. Wie zich na 1 april zonder goede reden nog altijd heeft niet laten vaccineren, verliest zijn werkvergunning - het zorgvisum - en dus zijn baan. Wie daarvoor technisch werkloos was, valt daarna op het stelsel van volledige werkloosheid. Mensen die zich na 1 april toch nog bedenken, krijgen het recht terug in de zorg te werken.