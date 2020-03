'Pandemie zal kerncentrales niet stilleggen'

Door het coronavirus zijn de kerncentrales in Doel en Tihange in opperste staat van paraatheid. 'Als er te veel zieken zijn, kan desnoods het management inspringen in de controlezaal.'

In Frankrijk hebben drie werknemers van de kerncentrales van Electricité de France (EDF) het coronavirus opgelopen. De energiegroep heeft hen samen met hun naaste collega's opdracht gegeven twee weken thuis te blijven. Een woordvoerder van EDF verzekerde dat de drie betrokken kerncentrales blijven draaien en er geen impact op de stroomproductie is. Als een pandemie uitbreekt, hebben de EDF-kernreactoren de capaciteit om nog drie maanden stroom te leveren.

De operatoren in de controlezaal kan je niet zomaar vervangen. Ze hebben een intensieve opleiding gevolgd over hoe ze de kerncentrales veilig uitbaten. Nele Scheerlinck woordvoerder kerncentrales Doel

Ook Engie Electrabel, de uitbater van de Belgische kerncentrales, is op zijn hoede. 'Nog niemand heeft positief getest, maar we volgen de situatie nauwgezet op', zegt Nele Scheerlinck, de woordvoerder van de centrales in het Antwerpse havendorp Doel. 'Het personeel is goed geïnformeerd en kan zich laten opvolgen door een medisch team dat klaarstaat van 7 tot 23 uur. Op plaatsen waar veel mensen komen, is de schoonmaakfrequentie opgetrokken. De toegangspoortjes, bezoekersbadges, sluizen, trapleuningen, deurklinken, liftknoppen... alles wordt extra schoongemaakt.'

Pandemieplan

Als de federale regering de algemene noodtoestand uitroept, heeft Engie Electrabel een pandemieplan om de werking van de kerncentrales te garanderen.'Daarin is vastgelegd welke kritieke functies noodzakelijk zijn en wat moet gebeuren als er te veel zieken zijn', zegt Scheerlinck. 'De operatoren in de controlezaal kan je niet zomaar vervangen. Ze hebben een intensieve opleiding gevolgd en krijgen elk jaar een opfrissing over hoe ze de kerncentrales veilig uitbaten.'

Elke manager heeft een lijst opgesteld met de kritische functies en wie er als vervanger kan inspringen. Marleen Vanhecke woordvoerder Elia

Toch gaat Electrabel ervan uit dat er bij besmettingen onder de operatoren voldoende alternatieven bestaan. 'We kunnen mensen van verschillende ploegen optrommelen, maar ook de instructeurs van het opleidingscentrum zijn prima in staat om in te springen', zegt Scheerlinck. 'De meeste kaderleden hebben de opleidingen gevolgd en kunnen desnoods in de controlezaal bijspringen. Ook de nodige brandstof is aanwezig. De piek van een pandemie duurt gewoonlijk twee maanden. Dat is een periode die we makkelijk kunnen overbruggen.'

Elia heeft noodscenario's