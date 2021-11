Pfizer: 'Anticoronapil 89 procent doeltreffend tegen ziekenhuisopnames en overlijden'

Volgens Pfizer blijkt uit een tussentijdse analyse dat de anticoronapil een doeltreffendheid van bijna 90 procent heeft 'in vergelijking met een placebo bij patiënten, die binnen de drie dagen na de eerste symptomen werden behandeld'. Dat resultaat is gebaseerd op klinische proeven bij iets meer dan 1.200 volwassenen die besmet raakten met Covid-19 en die het risico lopen ernstige symptomen te ontwikkelen.

Het bedrijf zegt de resultaten 'zo snel mogelijk' voor te willen leggen aan de Amerikaanse toezichthouder FDA. Die moet het licht op groen zetten voor het gebruik van het middel in de VS. De pil van Pfizer zou onder de naam Paxlovid op de markt worden gebracht.

Europa

Pfizer-concurrent Merck , in Europa actief onder de naam MSD, ontwikkelt eveneens een pil die de symptomen van een coronabesmetting onder controle moet houden. Het medicijn werd oorspronkelijk gemaakt tegen griep. De toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk keurde het middel molnupiravir donderdag al goed. Het onderzoek van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA is nog aan de gang.