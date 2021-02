Pfizer-BioNTech gaat tot 75 miljoen extra dosissen leveren aan Europa

Na AstraZeneca zegt ook BioNTech dat het extra dosissen van zijn vaccin kan leveren. In het tweede kwartaal mag de EU 75 miljoen extra vaccins verwachten.

De Duitse vaccinfabrikant BioNTech kondigt maandag aan dat het in het tweede kwartaal mogelijk tot 75 miljoen extra dosissen van zijn vaccin kan leveren aan de Europese Unie.

Daarnaast werkt het bedrijf aan een verhoging van de leveringen vanaf de week van 15 februari, 'om de contractueel vastgelegde levering van de volledige hoeveelheid dosissen in het eerste kwartaal te verzekeren', zegt Sierk Poetting, financieel directeur van het bedrijf, aan de Duitse krant Der Spiegel.

BioNTech werkt voor de productie van zijn vaccin samen met de Amerikaanse farmareus Pfizer. Net zoals andere producenten moesten ook Pfizer en BioNTech de afgelopen weken aankondigen dat ze minder konden leveren dan aanvankelijk gecommuniceerd. Volgens Der Spiegel zouden zo’n 14 miljoen van die extra dosissen naar Duitsland gaan. Hoeveel dat er voor ons land zullen zijn, is niet duidelijk.

2 miljard dosissen Dankzij nieuwe ontwikkelingen in de productiecapaciteit belooft Pfizer-BioNTech tegen het einde van het jaar 2 miljard dosissen van zijn vaccin te kunnen produceren, in tegenstelling tot het eerder gecommuniceerde aantal van 1,3 miljard dosissen.

Poetting noemt drie redenen voor de verandering in het leverschema. De aanpassingen aan het productieproces in de fabriek van Pfizer in Puurs zouden voltooid zijn, de productie in het Duitse Marburg kan worden opgestart en Pfizer heeft zijn Europees productienetwerk verder uitgebreid. In december 2020 had het bedrijf slechts drie partners, terwijl dat er nu al dertien zijn.

Door die ontwikkelingen denkt Pfizer dat het tout court meer vaccins zal kunnen leveren. Poetting sprak over een totaal van 2 miljard dosissen in 2021, terwijl Pfizer eerder altijd over een capaciteit van 1,3 miljard dosissen sprak.

Juridische actie

Europa worstelt met de farmabedrijven over de productie en leveringen van vaccins. Het Brits-Zweedse AstraZeneca, dat een vaccin ontwikkelde in samenwerking met de universiteit van Oxford, kondigde vorige week aan dat het minder vaccins dan verwacht zou leveren, waarna het een storm van kritiek oogstte. Zondag dreigde Duitsland nog met juridische actie tegen AstraZeneca.