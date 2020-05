Pfizer Puurs krijgt sleutelrol in productie coronavaccin

De productiesite van Pfizer in Puurs werd met vier andere geselecteerd voor de productie van een potentieel coronavaccin.

De aankondigingen bij Pfizer over de race naar de ontwikkeling en productie van een coronavaccin volgen elkaar in sneltempo op. Na de start van de eerste tests in Duitsland hebben Pfizer en BioNTech bevestigd dat ook in de Verenigde Staten de fase-1/2-klinische tests van hun Covid-19-kandidaat-vaccins zijn begonnen. De studie maakt deel uit van een wereldwijd ontwikkelingsprogramma.

De fase-1/2-studie is ontworpen om de veiligheid, de immunogeniteit en het optimale dosisniveau van vier mRNA-vaccinkandidaten - die in één studie worden geëvalueerd - te bepalen. Het zal in de VS worden toegepast op 360 gezonde vrijwilligers in de leeftijdsgroepen 18-55 en 65-85 jaar.

'Dat we in vier maanden de overstap van preklinische studies naar menselijke testen hebben gemaakt, is buitengewoon. Het toont aan dat we ons engageren voor het inzetten van onze 'best-in-classmiddelen' in de strijd tegen Covid-19', zegt Albert Bourla, de voorzitter en CEO van Pfizer.

Puurs

In afwachting van een succesvol klinisch ontwikkelingsprogramma werken Pfizer en BioNTech aan het opschalen van de productie voor het wereldwijde aanbod. Pfizer is van plan zijn productienetwerk te activeren en te investeren om zo snel mogelijk een goedgekeurd Covid-19 vaccin te produceren.

De breedte van dat programma zou de productie van miljoenen dosissen in 2020 en honderden miljoenen in 2021 mogelijk maken. Behalve locaties in de staten Massachusetts, Michigan en Missouri en in Puurs worden nog centra voor de productie van COVID-19-vaccins geselecteerd.