Pfizer begint verdeling van coronavaccins vanuit Puurs

De eerste lading van 10.000 vaccins van Pfizer-BioNTech is zaterdagmorgen aangekomen in UZ Leuven. Ook andere landen kregen een eerste levering vanuit de Pfizer-fabriek in Puurs.

De vaccins worden zondag ontdooit. 'Alles is in gereedheid gebracht', zegt Thomas De Rijdt, diensthoofd van de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven. 'We zijn er helemaal klaar voor.' Op maandag 28 december start dan de nationale vaccinatiecampagne.

In elk van de drie regio's in België krijgen de bewoners van één woonzorgcentrum het coronavaccin op 28 december toegediend. Het gaat om woonzorgcentrum Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands, Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe en La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen. Ongeveer 500 van de 10.000 vaccins die zaterdag geleverd zijn, zijn momenteel voorbehouden voor die centra.

Koeltrailers

Vanuit de Pfizer-fabriek in Puurs-Sint-Amands worden de coronavaccins verdeeld over heel Europa. Het transport gebeurt door de Limburgse logistieke groep H.Essers. Het bedrijf zet 600 koeltrailers in voor de farmatransporten. De eerste transporten gingen zaterdagochtend naar enkele Europese landen.

In Frankrijk kwam een lading met ongeveer 19.500 dosissen aan bij de centrale apotheek van de Parijse ziekenhuizen. Frankrijk begint zondag met de vaccinatie. In Nederland werd de lading afgeleverd in Oss, waar ze voorlopig worden opgeslagen bij een gespecialiseerd bedrijf. Nederland begint op 8 januari met vaccineren.