Plafond voor achtergestelde coronalening opgetrokken tot 2 miljoen euro

De Europese commissie gaf maandagavond haar goedkeuring aan een verhoging van de achtergestelde lening die start-ups, scale-ups, kmo's en zelfstandigen kunnen aanvragen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis. Dat kondigde Vlaams minister van Economie Hilde Crevits aan in een persbericht.

Vanaf 5 mei konden bedrijven in nood een aanvraag indienen voor een lening tot 800.000 euro . Omdat voor sommige bedrijven die bovengrens te laag is, werd verder onderhandeld met de Europese Commissie om hogere leningen toe te laten. Die gaf uiteindelijk de toestemming om dat bedrag op te trekken tot 2 miljoen euro.

Het bedrag van de lening wordt bepaald aan de hand van welk van twee volgende bedragen het hoogst is: 100 procent van de loonkost of 12,5 procent van de omzet. Daarbij geldt een een maximum van 2 miljoen euro indien PMV als enige financier optreedt. Het bedrag kan worden opgetrokken tot 3,5 miljoen euro als er een bijkomende investeerder of financier optreedt.