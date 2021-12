Plannen voor vaccinatieplicht gaan gepaard met stevige geldboetes

De twee Europese landen die een vaccinatieplicht invoeren, Griekenland en Oostenrijk, koppelen daar forse boetes als sanctie aan vast. Griekse 60-plussers die een prik weigeren, moeten maandelijks 100 euro ophoesten. In Oostenrijk gaat het richting 7.200 euro.

In ons land mag de discussie over de verplichte coronaprik voor de volledige bevolking dan wat stilgevallen zijn, in andere landen krijgen gelijkaardige plannen steeds meer vorm. Zo gaf Olaf Scholz, de toekomstige Duitse regeringsleider, dinsdag aan dat het Duitse parlement nog dit jaar stemt over een vaccinatieplicht, die in februari of maart kan ingaan.

Oostenrijk staat al enkele stappen verder. Kanselier Alexander Schallenberg kondigde half november aan dat vanaf 1 februari 2022 een algemene plicht geldt. Iedereen die permanent in Oostenrijk woont en ouder dan twaalf jaar is, zal gevaccineerd moeten zijn. Uit cijfers van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) blijkt dat 65,2 procent van de Oostenrijkse bevolking geprikt is. De maatregel moet dat aandeel - een van de laagste in Europa - opkrikken.

Om de plicht af te dwingen, voert Oostenrijk stevige boetes in. Wie zich niet laat vaccineren, wordt na 1 februari door de lokale overheid opgeroepen dat alsnog te doen. Als die oproep twee keer zonder gevolg blijft, volgt een boete van 3.600 euro. Wie het bevel naast zich blijft neerleggen, waardoor anderen 'ernstig in gevaar' gebracht worden, kan de boete zien oplopen tot 7.200 euro. Dat schrijft de krant Die Presse, die het ontwerp van het wetsvoorstel kon inkijken.

Er zijn nog losse eindjes. Zo is het onduidelijk wat er gebeurt als iemand de vaccinatieplicht manifest blijft weigeren. Volgens de Oostenrijkse krant moeten burgers die hun vaccinatie niet kunnen bewijzen de boetes om de zes maanden opnieuw betalen. Op 6 december wordt het wetsvoorstel - inclusief alle details - voorgesteld.

Maandelijkse boete

Ook Griekenland, waar 60-plussers verplicht worden, kiest voor de stok. Grieken uit die leeftijdscategorie moeten voor 16 januari een eerste dosis van het vaccin halen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een maandelijkse boete van 100 euro, die rechtstreeks naar de Griekse ziekenhuizen vloeit. 'Het is geen straf, maar een bonus voor de zorg, een daad van rechtvaardigheid', stelt de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.

