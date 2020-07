Plots is er mondkapjesplicht: wat veranderde er?

Sneller dan verwacht komt er een mondmaskerplicht in grote delen van het openbare leven. Een advies van een invloedrijke wetenschappelijke overheidsinstelling, publieke druk en een voortschrijdend inzicht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) deden het beleid kantelen.

Even over halftien donderdagavond viel de persmededeling van premier Sophie Wilmès (MR) in de mailboxen. Boodschap: vanaf zaterdag 11 juli komt er mondmaskerplicht in winkels, shoppingcentra, musea, concert- en theaterzalen, bioscopen, kerken en moskeeën. De beslissing was kort ervoor genomen op het overleg tussen de federale overheid en de deelstaten. Opvallend: er was geen enkel perslek, terwijl dat in België meestal wel het geval is. Het geeft aan dat de beslissing heel snel is genomen. In de loop van donderdag luidde het nog dat de Nationale Veiligheidsraad - het overleg tussen de federale topministers en de regionale ministers-presidenten - zich volgende week over de kwestie zou buigen. Maar plots lag de mondmaskerplicht - bijna overal in het publieke leven - er toch.

Stroomversnelling

Wat bracht alles in een stroomversnelling? Enkele stukken deden de puzzel in elkaar vallen. Het expertenpanel (GEES) dat de overheid bijstaat in de afbouw van de coronamaatregelen, was in zijn advies donderdag unaniem voor een mondmaskerplicht. 'Bij de vorige discussie over mondmaskers was dat nog niet zo', klinkt het in de entourage van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). 'Enkele individuele virologen, onder wie GEES-voorzitster Erika Vlieghe, waren toen weliswaar voor. Maar binnen GEES waren er ook andere stemmen. Donderdag was die eensgezindheid er wel.' Eind juni gaven enkele experts van de GEES, onder wie captain of industry Johnny Thijs, nog tegengas. De politiek volgt met gekrulde neus. Zeker langs de kant van Jambon was er een grote afkeer voor een ingrijpende inmenging in onze liberale samenleving. Eind juni was politiek de gedachte dat het vreemd zou zijn een dergelijk offer te vragen op een moment dat het virus afzwakte. De boodschap was dat er grondig wetenschappelijk bewijs op tafel moest komen voor een mondmaskerplicht.

De doorslaggevende, nieuwe factor was een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Dat is een invloedrijk wetenschappelijk adviesorgaan van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De politieke broodheer is niet verplicht de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad te volgen, maar het is niet vanzelfsprekend ze te negeren. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zou het advies volgens onze informatie als een doorslaggevend argument hebben beoordeeld. Het advies was voor de GEES het sein om donderdag een nieuw, dit keer succesvol, offensief in te zetten.

Tegelijk was er het voortschrijdend inzicht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Die toonde zich lang sceptisch over de risico's van virusverspreiding via de lucht. Maar de WGO meent nu dat het virus kan 'vliegen', dat het zich via de lucht - via hoesten, praten en zelfs ademen - via kleine deeltjes (de veelbesproken aerosols) kan verspreiden. Wetenschappelijk onderzoek maakt gewag van 'virusnevels', kleine deeltjes virus die blijven rondzweven en zich tientallen meters kunnen verplaatsen. Een Nederlandse studie ontdekte dat sommige mensen veel hogere dosissen virussen kunnen verspreiden dan andere, wat een verklaring kan zijn voor het fenomeen van superverspreiding. Daarbij besmet één persoon een massa anderen. Er zijn wereldwijd voorbeelden van dat fenomeen.

Voorts zijn er de coronacijfers. Die stijgen niet, maar echt dalen doen ze ook niet meer. 'Voor de duidelijkheid. Bij ons zijn er geen alarmbellen afgegaan in ons coronadashboard waarmee we de evolutie van het virus monitoren', zegt Steven Van Gucht, de prof die sinds de uitbraak van de pandemie in de Belgische cockpit zit van de strijd tegen de coronacrisis. Van Gucht: 'De invoering is niet ingegeven door een plotse opstoot van het virus. De druk op de politiek werd gewoon te groot. Er zijn de wetenschappelijke evoluties en er is ook een groeiend maatschappelijk draagvlak. Al is dat paradoxaal. Uit enquêtes blijkt 80 procent van de mensen voor, maar buiten zie ik minder dan 20 procent van de mensen een mondmasker dragen.'

Timing juist

Van Gucht vindt de timing voor de invoering juist. 'Het is niet wijs te wachten tot de cijfers weer stijgen. De samenleving is weer in volle gang. En het is een bijzonder goedkope maatregel. Al moeten we goed beseffen dat het zeker niet een mirakeloplossing is. Mondmaskers helpen in de eerste plaats tegen de grote virusdeeltjes die vrijkomen bij niezen en hoesten. Ze werken veel minder goed bij de kleinere aerosols, die via de zijkanten kunnen ontsnappen. Daarom is het minstens even belangrijk ruimtes goed te ventileren, waarbij de airco verse lucht aanvoert. Uitsluitend lucht laten filteren, zonder nieuwe aanvoer, is uit den boze.'