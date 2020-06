Poetin laat rijke Russen meer betalen

De Russische president Vladimir Poetin laat de meer gegoede Russen voortaan meer belastingen betalen. Gezinnen en bedrijven die door de coronacrisis in de penarie zitten reikt hij dan weer een hand.

De Russische president Vladimir Poetin had dinsdag een minder prettige mededeling voor zijn rijkere landgenoten. Vanaf volgend jaar krijgen ze een hogere belastingfactuur voorgeschoteld.

'Vanaf 2021 heffen we een taks van 15 procent op inkomens van meer dan 5 miljoen roebel (zowat 64.240 euro, red.)', maakte de president tijdens een toespraak bekend. Vandaag geldt voor elke Rus hetzelfde tarief van 13 procent.

Dat systeem was in 2001 door Poetin ingevoerd. 'Het heeft ons toegelaten lonen en inkomsten uit een schemerzone te halen en de werking van de fiscus te vereenvoudigen.'

Coronapandemie

Een hervorming van dat fiscaal systeem dringt zich volgens Poetin evenwel op omdat de economische gevolgen van de coronapandemie zich ook in Rusland erg laten voelen. 'Een wereldwijde recessie is een feit. Wat daarvan de precieze gevolgen zijn en hoe diep die recessie zal zijn, is voorlopig afwachten. Maar ze stelt Rusland wel voor een serieuze uitdaging.'