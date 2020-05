Premier Conte onder vuur terwijl Italië herstart

Italië versoepelde maandag voorzichtig de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De strategie van premier Giuseppe Conte ligt onder vuur.

In tal van Europese landen - van Portugal en Spanje over België, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland tot Servië - zijn de wekenlange quarantainemaatregelen maandag voorzichtig versoepeld. In het ene land kunnen de mensen weer naar kapper, in het andere trok een resem winkels de rolluiken weer op en nog elders gooiden scholen de poorten open.

De versoepeling in Italië was wellicht het meest symbolisch. Het land is op het oude continent het zwaarst getroffen door de corona-epidemie. Officieel heeft de longziekte aan ruim 29.000 mensen het leven gekost. Maar cijfers over de oversterfte suggereren dat Covid-19 direct of indirect duizenden levens meer heeft geëist.

De jongste dagen waren de cijfers uit Italië wel bemoedigend. Daarom kunnen de inwoners hun geliefde espresso weer uithalen bij de lokale koffiezaak. Bars en restaurants blijven voorlopig wel dicht.

Kritiek

De behoedzame exitstrategie van premier Giuseppe Conte valt slecht bij de kleinere ondernemingen. Sinds 10 maart zitten die in een volledige lockdown. In de eerste fase van de exit verandert voor hen niets. De vrees groeit dan ook dat ze de maatregelen niet overleven.

Ook in de regering krijgt Conte steeds meer kritiek. Ex-premier Matteo Renzi, die met een kleine linkse partij in de coalitie zit, dreigt met een regeringsval als de premier niet meer maatregelen neemt om de economische impact te verkleinen. Al weken ligt op het kabinet van de premier een plan om 55 miljard euro in de economie te pompen. Een beslissing blijft uit. Volgens Italiaanse media is het regeringsoverleg uitgesteld tot donderdag.

De kritiek op de voorzichtige herstart beperkt zich niet tot Italië. In Spanje ligt premier Pedro Sánchez onder vuur. In beide landen heerst grote ongerustheid over de toekomst van de toeristische sector, een belangrijke motor van de economie. De stille hoop bestaat dat een deel van de zomervakantie nog kan worden gered als de evolutie naar het 'nieuwe normaal' volgens plan verloopt.

Nieuwe golf

Maar garanties bestaan niet. De schrik voor een tweede besmettingsgolf bij een te snelle afbouw van de lockdown zit er goed in bij alle Europese regeringsleiders. De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz waarschuwde maandag dat een opstoot 'een realistisch scenario' is. 'Het wordt dan de opdracht de uitbraak te beperken en snel te isoleren.'