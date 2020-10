Premier De Croo: 'Wat u doet in uw privéleven, is keuze tussen leven en dood'

Alexander De Croo: 'We gaan in gedeeltelijke lockdown.'

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft in een crisisspeech de Belgen opgeroepen zich aan de corona-maatregelen te houden om te vermijden dat de ziekenhuizen kopje onder gaan. 'De situatie in ons land is bijzonder kritiek.'

'Dag na dag raken meer mensen besmet, de ziekenhuizen lopen vol en de overlijdens nemen toe. De eerste en enige prioriteit is de zorgverleners en ziekenhuizen bijstaan en de steile corona-curves stoppen. Na de beslissing van de Vlaamse regering rond sport, cultuur en vrije tijd leggen we het grootste deel van het maatschappelijke leven stil. We gaan in gedeeltelijke lockdown. We schorten allemaal samen een groot deel van ons leven op om andere levens te redden.' Het is voor het eerst dat De Croo het gevoelige L-woord in de mond neemt, een situatie waarvan elke politicus in ons land de voorbije maanden zei dat niet nog eens mocht gebeuren wat zich in het voorjaar heeft voorgedaan.

De Croo kondigde ook de publicatie aan van een nieuw ministerieel besluit om extra corona-maatregelen juridische basis te geven. De deelstaten namen de voorbije dagen in verspreide slagorde allerlei extra maatregelen over het verder stil leggen van het publieke leven. 'We zorgen voor eenheid en duidelijkheid in alle provincies, in alle uithoeken van het land. Daarom nemen we een besluit die voor het hele land zal gelden. Omdat er in deze tijden nood is aan duidelijkheid, zullen daarom vanaf middernacht in het hele land dezelfde regels gelden We mogen ons niet uit elkaar laten spelen. Dit raakt iedereen, ouders maar ook jongeren kunnen ernstig ziek worden. 1.200 van de mensen die in het ziekenhuis zijn beland, waren onder 40, 600 onder 30.

De Croo liet verstaan dat de regering meer zal doen dan rekenen op het gezond verstand. 'De veiligheidsdiensten zullen handhaven wat u doet in de publieke ruimte. En die handhaving zal verder worden opgevoerd. Wat u doet in de beslotenheid van het gezin en uw privéleven zijn morele keuzes, keuzes waarmee u beslist over leven en dood, en onze gezamenlijke toekomst. Kies voor het volgen van de regels, niet alleen voor de gezondheid van mensen dichtbij u maar ook voor uw eigen gezondheid.'

'De komende dagen moet blijken of iedereen de maatregelen ter harte neemt. De steile stijging van de besmettingen moet omlaag, anders kan de zorg het niet dragen en zullen nog strengere maatregelen nodig zijn. Ik kan ook niet zeggen hoe lang de situatie aanhoudt, ik weet wel dat we pas kunnen versoepelen als het veilig is. De voorbije maanden is gebleken dat te vroeg lossen, de problemen groter maakt en van onze zorgverleners het onmogelijke vraagt.'