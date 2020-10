Premier De Croo houdt boot af over lockdown

Premier Alexander De Croo (Open VLD) dringt aan op standvastigheid in de strijd tegen de coronapandemie. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer suggereerde hij dat een nieuwe lockdown - zonder dat woord in de mond te nemen - niet aan de orde is.

'Het duurt minstens tien dagen voor we een effect zien van de coronamaatregelen. Zoals aangekondigd komen er bijsturingen aan wat afgelopen vrijdag beslist is (waarbij de sluiting van alle horeca eruit springt, red.). Dat gaan we ook doen. Maar voor de rest moeten we standvastigheid tonen en niet continu veranderen van strategie. We moeten vertrouwen hebben.'

Harde lockdown

Zonder het taboewoord in de mond te nemen, duwde De Croo een deel van de virologen weer in hun kot. Het collectief van proffen die sinds de uitbraak van de corona-epidemie duiding geven in de media, stuurt aan op een harde lockdown. Hun conclusie is dat de situatie dermate uit de hand is gelopen dat alleen het absolute noodscenario nog redding kan brengen: iedereen opnieuw thuisblijven en de verplaatsingen tot het strikt noodzakelijke beperken.

Ook in Franstalige politieke kringen maakt dat idee opgeld omdat de cijfers in het zuiden van het land, vooral in Luik, Henegouwen en Brussel, heel erg slecht zijn. In Luik liggen de corona-afdelingen zo vol dat patiënten naar andere provincies worden overgebracht. Aan Vlaamse kant is er veel minder animo voor een nieuwe lockdown, ook al verspreidt het virus zich nu ook in het noorden razendsnel.

Het virus zit overal. Limburg is nog de enige provincie die niet op niveau 4 zit. Over een paar dagen is dat ook het geval. Alexander De Croo Premier

De Croo gaf tijdens het vragenuurtje tegendruk aan de virologen en andere voorstanders van een lockdown. Het blijft volgens de premier in de eerste plaats de bedoeling te doen wat afgelopen week was afgesproken. De inzet van nieuw overleg tussen de federale regering en de deelstaten - op een overlegcomité - is de aanpassing van de protocollen voor onder meer sport en cultuur. Die moeten dan deel uitmaken van de voor vrijdag aangekondigde lancering van de coronabarometer. Afhankelijk van de stand van de epidemie zijn vier risiconiveaus mogelijk, waaraan telkens een set coronaregels wordt gekoppeld. Een lockdown is niveau 5.

De Croo gaf al een schot voor de boeg over de coronaprotocollen. Voor het profvoetbal is het protocol deze week al aangepast, waarbij publiek in het stadion toegelaten blijft. Maar De Croo liet verstaan dat de protocollen in lijn moeten worden gebracht met de erg strenge regels die vorige week zijn afgesproken. Daarbij sprak hij van het zo veel mogelijk beperken van alle niet-essentiële contacten. 'De horeca ging dicht wegens de essentie van wat hij is, het sociaal contact tussen mensen, niet omdat hij de hoofdschuldige is van de virusverspreiding', zei De Croo. De vraag is of het voetbal publiek zal mogen blijven ontvangen.