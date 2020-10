Premier laat nog niet in kaarten kijken over verstrengingen

Premier Alexander De Croo heeft donderdag in de Kamer nog niets gelost over mogelijke bijkomende coronamaatregelen, daags voor een nieuw Overlegcomité vrijdag. Kort voordien hadden de ziekenhuiskoepels een ultieme hulpkreet geslaakt.

De druk op de regering om in lockdown te gaan stijgt, maar premier Alexander De Croo (Open VLD) liet donderdag in de Kamer niet in zijn kaarten kijken. 'We overleggen morgen op basis van wetenschappelijke adviezen, feiten en cijfers. Dat is het enige waarop wij ons kunnen baseren om juiste beslissingen te nemen in deze crisis, daar kan absoluut geen discussie over zijn.'

Het Overlegcomité, waarin vertegenwoordigers van de federale en de deelstaatregeringen zetelen, komt vrijdag rond 14 uur opnieuw samen om te bespreken of strenge maatregelen nodig zijn.

Gezamenlijke noodkreet

Donderdagmiddag hadden de ziekenhuiskoepels GIBBIS, Santhea, UNESSA en Zorgnet-Icuro, die samen alle ziekenhuizen in België vertegenwoordigen, De Croo nog rechtstreeks aangesproken in een gezamenlijk persbericht. 'Mijnheer de eerste minister, de tijd van talmen is voorbij. De situatie in de Belgische ziekenhuizen is kritiek, het zorgpersoneel zit op zijn tandvlees en de verspreiding van het virus toont voorlopig geen enkele vertraging.'

We zullen verplicht worden keuzes te maken. De ene patiënt zal betere zorg krijgen dan de andere, omdat er geen alternatief is. Belgische ziekenhuiskoepels

De ziekenhuizen zijn 'extreem ongerust' over de evolutie van de tweede coronagolf. In het huidige ritme zal de maximumcapaciteit van de intensieve zorg (2.000 bedden) overschreden zijn over zeven à tien dagen. 'We zullen verplicht worden keuzes te maken. De ene patiënt zal betere zorg krijgen dan de andere, omdat er geen alternatief is', waarschuwen ze.

Eerder donderdag klonk ook bij experts, decanen en enkele Waalse politici de roep om een nieuwe lockdown. Intussen melden de ziekenhuizen dat ze met man en macht werken aan oplossingen, zoals tijdelijke capaciteit op parkings of woon-zorgcentra die plaats maken voor patiënten uit de ziekenhuizen. Maar de beschikbare bedden zijn niet het grootste probleem, menen de ziekenhuizen.

'Het zorgpersoneel werkt zich te pletter en is bijzonder toegewijd. Maar elke inspanning heeft haar limieten. Er is een personeelsuitval van 20 tot 30 procent, in sommige ziekenhuizen zelfs tot pieken van 40 procent. Een recente studie toont dat 70 procent van het zorgpersoneel het risico loopt een burn-out te krijgen. De situatie is niet lang houdbaar.'

Vrijwilligers

Meerdere ziekenhuizen grepen al in in de dagelijkse werking om het hoofd boven water te houden. Het AZ Delta in Roeselare stelt niet-levensnoodzakelijke operaties uit om de toestroom aan coronapatiënten op te vangen. Op de covidafdelingen liggen 159 patiënten, van wie 22 op intensieve zorgen. 'We blijven volop opschalen. Hier is nog geen sprake van patiënten die op de gang moeten liggen. Het grote probleem is het tekort aan personeel om de patiënten te verzorgen', bevestigt woordvoerder Kristien Beuselinck.

20 à 30% uitval Er is een personeelsuitval van 20 tot 30 procent, in sommige ziekenhuizen zelfs tot pieken van 40 procent.

In de provincie Antwerpen wordt vanaf vrijdag - op enkele uitzonderingen na - geen bezoek meer toegelaten in de ziekenhuizen. En het Heilig Hart-ziekenhuis in Mol is dringend op zoek naar vrijwilligers met medische achtergrond of ervaring in de zorgsector om bij te springen. 'De stijgende coronadruk in combinatie met ziekenhuispersoneel dat uitvalt door ziekte maakt de situatie uitermate urgent', zegt de gemeente Mol.

Breekpunt

Woensdag deed premier De Croo nog een ultieme oproep in een videoboodschap. 'Kies voor elkaar.' Hij probeerde de maatregelen die de gewesten en steden nemen te uniformiseren, om verwarring - en het niet of slecht naleven van de regels - te vermijden. 'Een stap in de goede richting, maar niet voldoende', reageren de ziekenhuizen.

Een breekpunt lijkt onontkoombaar. 'We maken ons daarover geen illusies. Maar we kunnen wel proberen de gevolgen van de verzadiging in te dijken en vooral de duur te beperken. Op de vooravond van het nieuwe Overlegcomité vragen we de premier en de minister-presidenten om een versterking van de lockdownmaatregelen.'