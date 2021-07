Primeur voor Belgische havens met vaccinatie internationale zeelui

Sinds vandaag kunnen buitenlandse zeevaarders in de Belgische havens terecht voor een coronaprik. Slechts een handvol landen zet in op vaccinatie van die doelgroep.

De vaccinatie van internationale zeelui volgt op een eerdere fase, waarbij Belgische zeevaarders in juni al een coronaprik kregen. Nu is het de beurt aan hun internationale collega's, die zich bij hun aankomst in een Belgische haven kunnen opgeven voor een vaccin. Veelal zal dat het Johnson & Johnson-vaccin zijn. 'Daarvan is maar één dosis nodig, wat in hun werksituatie zeer praktisch is', zegt havenarts Rob Verbist.

Voor een groot aantal van die zeelui is er geen vaccinatie beschikbaar in eigen land, waardoor ze blootgesteld blijven aan het virus. Vincent Van Quickenborne Minister van de Noordzee

De havens zetten mobiele teams in, zodat de vaccinaties voornamelijk aan boord kunnen gebeuren. Ons land is samen met Duitsland en de Verenigde Staten naar verluidt het enige land dat buitenlandse zeevarenden vaccineert. Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) roept andere landen op om dat voorbeeld te volgen en prioritair in te zetten op de vaccinatie van deze doelgroep.