Puffende gezondheidszorg legt limieten Zweedse aanpak bloot

De lossere aanpak van de coronacrisis botst in Zweden hier en daar op kritiek nu het zorgsysteem oververhit dreigt te raken. De politiek stuurt aan op strengere maatregelen, maar de bevolking en de virologen houden de boot af.

‘Stuur hulp. Genoeg is genoeg.’ Met een cri de coeur legde Björn Eriksson, de hoogste gezondheidsambtenaar van de regio Stockholm, vorige week de vinger op de wonde. De toestand in de Zweedse hoofdstad is nijpend. 99 procent van de bedden op intensieve zorg is bezet. ‘Als we ons niet aan de richtlijnen houden, zijn de gevolgen rampzalig’, zegt hij aan Reuters.

Veel zorgpersoneel is zo wanhopig op zoek naar wat vrije momenten dat het ontslag als de enige uitweg ziet. Sineva Ribeiro Voorzitster van de Zweedse vakvereniging voor zorgpersoneel

Tegelijk kampt Zweden met een stevige uitval van het zorgpersoneel. In 13 van de 21 regio’s is die groter dan een jaar geleden. Een uitbreiding van het aantal bedden op intensieve zorg lijkt daarom geen optie. ‘Al voor de eerste golf was er een tekort aan verplegend personeel, ook op intensieve zorg’, zegt Sineva Ribeiro, de voorzitster van de Zweedse vakvereniging voor zorgpersoneel aan Bloomberg. ‘Veel mensen zijn zo wanhopig op zoek naar wat vrije momenten dat ze ontslag als de enige uitweg zien.’

Stockholm hoopt intussen dat het Zweedse leger bijspringt met extra medisch personeel. En hoewel er nog geen formeel verzoek kwam, boden de buurlanden Finland en Noorwegen al hulp aan. 'We volgen de situatie nauwgezet op en staan klaar om te helpen', zegt een Fins regeringslid aan de krant Svenska Dagbladet.

Spaanse griep

Zweden wordt in vergelijking met de rest van Scandinavië veel zwaarder getroffen door het coronavirus. Het aantal overlijdens ligt er op 7.514. Noorwegen, Finland en Denemarken, die ongeveer half zoveel inwoners tellen, blijven ruim onder de 1.000. De afgelopen maand november was de dodelijkste in Zweden sinds 1918, toen de Spaanse griep een spoor van vernieling door het land trok.

Organiseer geen feestjes, ga niet naar de bib, ga niet naar de fitness. Stel het allemaal uit. Stefan Löfven Zweeds premier

De dagelijkse besmettingscijfers zijn proportioneel zelfs bij de hoogste in Europa. Dat dwong de centrumlinkse regering van premier Stefan Löfven voor het eerst tot strengere aanbevelingen, al is dat relatief. In de publieke ruimte mogen nog maximaal acht mensen samenkomen, privé is er geen limiet. Cafés en restaurants blijven open, maar mogen na 22 uur geen alcohol meer schenken. De aanbevelingen zijn niet wettelijk opgelegd. De Zweedse regering werkt aan een noodwet die mogelijk pas vanaf maart in werking treedt.

'Organiseer geen feestjes, ga niet naar de bib, ga niet naar de fitness', waarschuwde Löfven. 'Stel het allemaal uit.' De staatsepidemioloog Anders Tegnell was er als de kippen bij om op te werpen dat de gezondheidsautoriteiten 'zeker niet hebben aangedrongen' op de verstrenging. Tegnell is de architect van het Zweedse coronabeleid, dat past voor harde lockdownmaatregelen en rekent op de individuele verantwoordelijkheidszin van burgers. En hij houdt daaraan vast.

Kerstdecoratie

'De spanning tussen de politiek en het gezondheidsagentschap neemt inderdaad toe', zegt de Vlaamse epidemiologe Nele Brusselaers, die deeltijds als docent werkt aan het Karolinska Instituut in Stockholm. 'Maar het merendeel van de Zweden blijft achter het beleid staan. Tegnell wordt nog altijd verheerlijkt, hij duikt zelfs op in kerstdecoratie.'

Om de intensieve zorg te ontzien worden 80-plussers nog amper opgenomen. Vaak sterven ze zonder een dokter te hebben gezien. Nele Brusselaers Vlaams epidemiologe

Brusselaers gaat niet akkoord met de Zweedse aanpak. 'Het beleid gaat in tegen elke wetenschappelijke evidentie. Het gebruik van mondmaskers wordt niet aangeraden, in sommige ziekenhuizen was het zelfs een tijd verboden. Om de intensieve zorg te ontzien worden 80-plussers bovendien nog amper opgenomen. Vaak sterven ze zonder ooit een dokter te hebben gezien.'

Een regeringscommissie concludeerde dinsdag dat Zweden er niet in is geslaagd 'ouderen in verzorgingstehuizen en andere voorzieningen voor langdurige zorg te beschermen voor de pandemie'. De commissie wijt dat aan te veel versnippering in het zorgsysteem, een gebrek aan goede beschermingsmiddelen voor het personeel en vertragingen bij het testen.

Vertrouwen

Bij de eerste golf wekte 'het Zweedse model' wereldwijd verwondering. Niet zelden wapperde de Zweedse vlag bij antilockdownprotesten. In vergelijking met België doet het land het ook nog altijd beter. Zweden telt minder doden per capita. Maar vergelijken is moeilijk omdat Zweden minder dichtbevolkt is en er verschillen zijn in teststrategie en rapportering.

De economische schade is vergelijkbaar met die in de buurlanden, die wel voor een lockdown kozen. 'Voor een eindbalans is het veel te vroeg', zegt Tegnell aan de BBC. 'De toekomst zal uitwijzen welke maatregelen het efficiëntst waren.'