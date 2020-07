Rampscenario dreigt voor Amazonewoud

De vrees is groot dat bosbranden dit jaar in het Amazonewoud een nog grotere ravage aanrichten dan vorig jaar.

Het Amazonewoud staat weer in brand. De vrees is groot dat bosbranden de 'long van de aarde' dit jaar nog zwaarder treffen dan in 2019. Met alle gevolgen van dien voor coronapatiënten.

Augustus 2019. Een golf van verontwaardiging stroomt door de internationale gemeenschap als beelden van verwoestende branden in het Amazonewoud dagenlang de media domineren. Internationale initiatieven volgden elkaar op om de Braziliaanse leider Jair Bolsonaro, een notoire klimaatscepticus, ervan te overtuigen meer inspanningen te leveren om de 'long van de aarde' - het Amazonewoud produceert 20 procent van de zuurstof op onze planeet - te redden.

Een jaar later is de wereld in de ban van de coronapandemie. Het longvirus legde de afgelopen maanden maatschappijen en economieën zo goed als lam. Maar de bosbranden in het grootste regenwoud ter wereld kon Sars-CoV-2 geen halt toeroepen. Dat bewijzen cijfers van het Braziliaans instituut voor ruimteonderzoek (INPE).

Begin droogteseizoen

In juni heeft de instelling 2.248 brandhaarden geregistreerd in het Amazonegebied, het hoogste aantal voor die maand in 13 jaar. In vergelijking met juni 2019 is sprake van een stijging met 20 procent.

2.248 bosbranden In juni heeft het INPE 2.248 brandhaarden geregistreerd in het Amazonegebied, het hoogste aantal in 13 jaar in die maand.

'Deze cijfers beloven niet veel goeds', zegt Philip Fearnside, een milieudeskundige bij het Braziliaanse instituut dat onderzoek doet naar het Amazonegebied (IPAM). Brazilië staat nog maar aan het begin van het droogteseizoen. Traditioneel woeden de bosbranden tussen augustus en eind oktober het hevigst. In augustus 2019 detecteerde het INPE meer dan 30.000 brandhaarden.

Of de bosbranden dit jaar die van het rampjaar 2019 overtreffen, hangt in belangrijke mate af van de ontbossingsgraad, zegt Fearnside. Nadat bossen gekapt zijn, wordt de grond doorgaans afgebrand om hem klaar te maken voor de teelt van gewassen of vee of voor mijnbouwactiviteiten.

Coronapandemie

De voortekenen zijn allerminst gunstig. Tijdens de eerste vijf maanden van 2020 is al meer dan 2.000 vierkante kilometer bos gekapt. Dat is ruim een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De kans is groot dat die terreinen de volgende weken afgebrand worden. Het IPAM vreest dat vanaf juli zowat 4.500 vierkante kilometer grond geschroeid wordt.

Een slechtere luchtkwaliteit als gevolg van bosbranden dreigt de ademhalingsproblemen bij coronapatiënten nog te verergeren. Het genezingsproces kan langer duren en patiënten zullen meer symptomen krijgen. Guilherme Pivoto Infectioloog Braziliaanse deelstaat Amazonas.

De coronapandemie lijkt land- en mijnbouwers alvast vrij spel te geven voor die illegale activiteiten. 'De politie, het leger en ander overheidspersoneel hebben de handen vol met de strijd tegen het coronavirus. Voor milieubescherming zijn nog amper manschappen en middelen beschikbaar', zegt André Guimarães, de directeur van het IPAM.

Luchtkwaliteit

Nochtans valt de strijd tegen de illegale houtkap en de bosbranden niet los te zien van het gevecht tegen Covid-19, merken gezondheidsexperts op. Als rookpluimen de hemel boven een deel van Brazilië grijs kleuren, heeft dat onvermijdelijk een gevolg voor de luchtkwaliteit.

De politie, het leger en ander overheidspersoneel hebben de handen vol met de strijd tegen het coronavirus. Voor milieubescherming zijn nog amper manschappen en middelen beschikbaar. André Guimarães Directeur IPAM