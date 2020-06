Rechter verplicht Bolsonaro mondmasker te dragen

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag op geen enkele openbare plaats nog zonder mondkapje verschijnen. Draagt hij er geen, dan volgt een boete van 2.000 real (ongeveer 340 euro).

Hoewel Braziliƫ al weken het epicentrum van de coronapandemie is en het land al meer dan een miljoen geregistreerde besmettingen en meer dan 51.000 coronadoden telt, blijft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro de ernst van de gezondheidscrisis minimaliseren. In zijn ogen is Covid-19 nog steeds niets meer dan 'een griepje'.

Aan de regels rond social distancing heeft hij dan ook lak. En de verplichting in het openbaar een mondmasker te dragen, slaat hij - net als zijn grote Amerikaanse voorbeeld Donald Trump - eveneens regelmatig in de wind. Dat bleek de afgelopen weken meermaals toen hij deelnam aan manifestaties tegen de lockdownmaatregelen die gouverneurs van de Braziliaanse deelstaten in de strijd tegen Covid-19 afkondigden.

Boete

Voor dat gedrag is de ultrarechtse politicus nu op de vingers getikt door justitie. Rechter Renato Borelli verplicht Bolsonaro de mondmaskerplicht na te leven. 'Verschijnt hij toch nog in het openbaar zonder mondbedekking, dan volgt een boete van 2.000 real (zowat 340 euro)', luidde het.

De president is verplicht de geldende wetten te respecteren en het welzijn van de bevolking te verzekeren. Renato Borelli Braziliaanse rechter

'De president is verplicht de geldende wetten te respecteren en het welzijn van de bevolking te verzekeren. Bijgevolg moet hij gezondheidsmaatregelen afkondigen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen', argumenteerde de magistraat nog.