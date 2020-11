Recordaantal mensen op intensieve zorg, maar hst-tempo lijkt te vertragen

De coronapandemie vertoont de eerste voorzichtige signalen van verslapping. Lepeltje per lepeltje krijgt de bevolking de boodschap dat een heel lange inspanning nodig zal zijn voor sprake kan zijn van versoepeling.

In Brussel liggen alle covidbedden op de afdelingen intensieve zorg in de ziekenhuizen vol. Elke patiënt die nu nog op intensieve zorg moet worden opgenomen, moet worden overgebracht naar een ziekenhuis elders in het land of het buitenland. Het gaat elke dag om een tiental patiënten, meldde Inge Neven, chef van de Brusselse gezondheidsinspectie, aan de openbare omroep VRT.

In de Brusselse ziekenhuizen liggen nu 187 mensen op intensieve zorg met Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Volgens de officiële cijfers heeft Brussel 287 bedden ter beschikking, nu beslist is om vanaf deze week het aantal bedden voor patiënten op intensieve zorg op te trekken van 1.200 tot 2.000. Officieel is in Brussel op basis van de statistieken 67 procent van de bedden ingenomen, maar dat geeft een vertekend beeld omdat veel ziekenhuizen nog volop bezig zijn plaatsen bij te creëren. Een gelijkaardig verhaal geldt voor Luik, dat nog 20 procent vrije capaciteit zou hebben. Maar ook Luik ligt in de praktijk zo goed als vol. Door de druk op onze gezondheidszorg zijn al 21 mensen overgebracht naar Duitse ziekenhuizen.

Die precaire toestand op het terrein toont hoe cruciaal een snelle kentering in de groei van de pandemie wordt. Twee weken na de verstrenging van het coronaregime - de horecasluiting, de avondklok en de knip in de nauwe sociale contacten - in ons land zijn er eindelijk signalen dat de kentering begonnen is. Al houden we beter een serieuze slag om de arm. 'De sneltrein raast nog altijd door, maar mindert toch wat vaart', zei viroloog Steven Van Gucht van Sciensano op de maandagse pandemie-update van het kenniscentrum dat de overheid bijstaat in de pandemie.

Minder grote stijging

Gemiddeld waren er in de afgelopen week 15.582 besmettingen per dag. Dat is een minder grote stijging dan de voorbije weken, ook na een correctie voor de nieuwe manier van testen. In het Brussels Gewest, Waals- en Vlaams-Brabant is er voor het eerst zelfs sprake van een kleine daling van het aantal dagelijkse nieuwe gevallen.

Het slechte nieuws is dan weer dat de mensen die besmet raken gemiddeld ouder zijn. De helft is nu ouder dan 43. Het aantal nieuwe besmettingen groeit nu het snelst bij de 80-plussers, met een verdubbeling om de elf dagen. Grote bron van zorg is dat het virus opnieuw aan een opmars bezig is in de rusthuizen. Vergelijken is bijzonder moeilijk, maar in het voorjaar leek het er even op dat alles onder controle was gebracht, tot de cijfers weer een opstoot kenden door uitbraken in de woon-zorgcentra. Terwijl de zorg zich concentreerde op stabilisatie van de toestand in de ziekenhuizen, bleek het virus aan zijn verwoestende werk begonnen onder bejaarden in de rusthuizen.

Tweede lichtpunt zijn de ziekenhuisopnames. Na een absolute recorddag met 743 opnames op 28 oktober, lijkt die groei wat af te toppen. Gemiddeld zijn er 656 opnames, waarvan nog altijd de helft in Luik, Henegouwen en Brussel. Oost- en West-Vlaanderen zijn elk goed voor 10 procent van de opnames. De cijfers verdubbelen om de 14 dagen, terwijl dat vorige week nog om de acht dagen was. Bij de cijfers past veel voorbehoud. Een analyse van De Tijd leert dat ook eind september een tijd sprake was van een vertraging van de groei in opnames, maar die trend zette niet door. (zie grafiek)

Op intensieve zorg lagen maandag 1.302 mensen. Dat zijn er meer dan op het piekmoment in het voorjaar, toen maximaal 1.285 covidpatiënten op intensieve lagen. Het aantal mensen op intensieve verdubbelt om de tien dagen. Van Gucht put moed uit de jongste cijfers. 'Dankzij de vertraging op de cijfers en het naleven van de huidige maatregelen moet het mogelijk zijn onder het maximum van 2.000 bedden op intensieve zorg te blijven', zegt hij. Die conclusie is gebaseerd op de scenario's van de virusvoorspellers van de overheid. Ook daar klinkt dat de maatregelen van 19 oktober zich beginnen te tonen in de curves. De verwachting is wel dat het nog minstens een week duurt voor er een vertragend effect is op het aantal patiënten op intensieve zorg.

Virologen en de overheid brengen intussen voorzichtig de boodschap dat het huidige coronaregime - voorlopig van kracht tot 13 december - wellicht nog veel langer moet gelden. Een normale Kerstmis of oudejaar worden een illusie genoemd. De Duitse viroloog Christian Drosten - de specialist die het coronavirus bij opduiken in China als eerste serieus nam - vreest dat het zeker lastig wordt tot Pasen.