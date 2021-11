Redden we het met huidige coronaregels?

Het is afwachten of het 'mondkapjes overal'-beleid volstaat om de te grote toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen te stoppen. De federale overheid evalueert dagelijks, zonder dat concrete alarmdrempels zijn ingebouwd.

Officieel komen de federale en regionale topministers begin januari samen bijeen over de coronaregels. Maar een eerdere bijeenkomst is hoogst waarschijnlijk. Ook al duurt het een tweetal weken voor de zaterdag ingevoerde ruime pasjes- en mondkapjesplicht de statistieken beïnvloedt, de ziekenhuizen staan zo onder druk dat simpel afwachten niet kan.

Bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) klinkt het dat geen concrete alarmdrempels zijn vastgelegd. 'Net door de onvoorspelbaarheid is flexibiliteit geboden', zegt diens woordvoerder. 'De minister evalueert alle relevante info meerdere keren per dag.'

Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de scenario's van de virusvoorspellers. 'Het opzet is te schakelen zodra te veel van de minst gunstige scenario's wordt afgeweken', klinkt het bij premier Alexander De Croo (Open VLD).

Hoe staat het er nu voor? Er is voor de besmettingen, opnames en ic-bezetting sprake van een aanhoudende stijging, zonder versnelling. Gemiddeld zijn er 12.000 positieve gevallen per dag. Maar door een aantal piekdagen rond 20.000 zal het gemiddelde dinsdag weer hoger liggen.

Dagelijks zijn er gemiddeld 280 opnames. Er lagen maandag 3.289 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, van wie 654 op intensieve zorg.

Groei valt stil

Positief is dat de groeipercentages stabiliseren. Op 15 november bedroeg de gemiddelde groei per dag 3,6 procent, nu is dat 3,1 procent. Op intensieve bedroeg de dagelijkse klim van het aantal bezette bedden op 15 november 3,7 procent, nu is dat 2,8 procent. Het geeft de ziekenhuismanagers hoop dat de cijfers aftoppen en binnenkort ook weer dalen.

Die vaststelling komt voor de ziekenhuizen neer op de minder gunstige scenario's van de voorspellers. Die gaan uit van een piekbelasting tussen 800 en 1.200 bezette ic-bedden tegen half december, blijkt uit modellen van de groep rond de biostatisticus Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen).

208 niet-beschikbare IC-bedden Op de afdelingen voor intensieve zorg zijn 208 van de 2.000 bedden niet beschikbaar.

Dat toont waarom de beleidsmakers met dichtgeknepen billen de cijfers monitoren. In de ziekenhuizen zijn 200 van de 2.000 intensievezorgbedden niet beschikbaar. Als het aantal coronapatiënten richting 1.000 gaat, wenkt de overstroming omdat een 1.000-tal patiënten met andere aandoeningen op intensieve niet ongebruikelijk is.

Volstaan maatregelen?

De vraag is of de maatregelen volstaan om aan de sluiting van delen van de samenleving te ontkomen. Evident wordt dat niet, blijkt uit een nieuwe studie van de onderzoekers Tijs Alleman, Michiel Rollier en Jan Baetens (UGent). Uit hun scenario's komt het als onwaarschijnlijk naar voren dat de intensieve zorg kapseist, al 'zal de druk maandenlang hoog zijn met een mogelijke piekbezetting van 900 tot 1.200 bedden'.

Nog uit de modellen blijkt geen enorme impact van thuiswerken en zelfs schoolsluitingen. Het grootste effect is er door het drastisch inperken - tot 50 procent - van onze vrijetijds- en sociale contacten.

Maar ook die maatregel is op zich geen mirakeloplossing. Bij de combinatie van thuiswerken, schoolsluitingen en minder sociaal contact wordt de piek het laagst en dalen de cijfers het snelst. Al merken Alleman en co. op dat in dat scenario geen rekening wordt gehouden met mentaliteitsveranderingen in de bevolking. In elk geval blijft de druk op het gezondheidssysteem nog een tijd hoog.

Niet alles is verloren