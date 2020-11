Regering denkt eraan shoppen voor kerst toe te laten

De federale overheid en deelstaten buigen zich vrijdag over de coronaregels in de eindejaarsperiode. Er is nog amper twijfel dat de horeca voorlopig dicht blijft. Maar wat met winkels in de kerstperiode?

Het sociale contact tijdens de kerstperiode wordt een lastige knoop op het Overlegcomité vrijdag. Heel wat landen hebben al beslist tijdelijk iets grotere bubbels toe te laten. Die piste circuleert ook hier, maar de vrees is dat te grote soepelheid een deel van de gedane inspanningen tenietdoet. Ondanks de continu dalende besmettingen, zijn er met gemiddeld 3.298 per dag nog altijd veel. Bovendien liggen nog altijd 5.076 mensen in het ziekenhuis en 1.168 op intensieve zorg. Ook al is de grootste druk op de zorg weggeëbd, vooral in Wallonië schurkt de bezetting op intensieve zorg nog altijd aan tegen het maximumaantal bedden dat voor de forse opschaling bij de tweede golf beschikbaar was.

Ziekenhuiscijfers

Horeca en kerst zijn heel lastige thema's. De heropening van de winkels is niet meteen een probleem. Niel Hens Universiteit Hasselt en Antwerpen

'Algemeen moeten de coronacurves nog verder naar beneden. Anders blijven we op een te hoog niveau vastzitten. Horeca en kerst zijn daarom heel lastige thema's', zegt biostatisticus Niel Hens (Universiteit Hasselt en Antwerpen). Hij staat de overheid bij met wiskundige modellen over de impact van de coronaregels op de ziekenhuiscijfers. 'De heropening van de winkels is niet meteen een probleem.'

De sectorfederaties Comeos en Unizo smeken steeds luider om te mogen heropenen. Mocht heropening toch niet kunnen, dan vragen ze een geste door winkelen op afspraak toe te laten. Comeos wil ook de regel van een klant per 10 vierkante meter optrekken tot een per 15.

Geen geïsoleerd eiland

Fenomenaal veel omzet lekt weg naar de buurlanden. De helft van de Belgen woont op maximaal een uurtje rijden van de grens. Hans Cardyn Retailfederatie Comeos

Politiek liggen twee belangrijke argumenten op tafel om heropening te overwegen. Nu Frankrijk aankondigt de winkels weer te openen, zou België als enige van alle buurlanden gesloten blijven. In Duitsland, Nederland en Luxemburg zijn de winkels open. In regeringskringen is daarom begrip voor het argument dat België geen geïsoleerd eiland mag worden en het daarom beter is de buurlanden te volgen. Bij Comeos klinkt het dat nu al fenomenaal veel omzet weglekt naar de buurlanden, door een forse stijging van de grensaankopen. 'De helft van de Belgen woont op maximaal een uurtje rijden van de grens', zegt Hans Cardyn van Comeos.

Het belangrijkste argument is dat er weinig bewijs is voor een grote impact van de winkelsluitingen op de coronacijfers. Dat blijkt uit de scenario's van het Restore-consortium, waarin experts van andere universiteiten de krachten bundelden met het team rond Hens.

Net als na heropening van de winkels op 11 mei blijkt shoppen - met respect voor de sanitaire regels - geen grote aanjager van de epidemie. Sinds de verstrenging op 19 oktober - met nog één knuffelcontact, de sluiting van horeca en de invoering van avondklok - blijkt de reële evolutie van de ziekenhuiscijfers pal op het meest optimistische scenario van de wetenschappers te zitten.

De winkelsluitingen op 2 november - waarvan we de impact dus twee weken later zien - hebben weinig tot geen invloed gehad op het verder neerslaan van de cijfers. Tijs Alleman Universiteit Gent

'De winkelsluitingen op 2 november - waarvan we de impact twee weken later zien - hebben weinig tot geen invloed gehad op het verder neerslaan van de cijfers', zegt Tijs Alleman van de Universiteit Gent, een van de wetenschappers in het consortium. 'De epidemie blijkt het meest optimistische van onze scenario's te volgen. Dat betekent dat de maatregelen van 19 oktober even doeltreffend zijn als de lockdown in het voorjaar. Indirect kan je daaruit besluiten dat niet heel veel besmettingen in winkels gebeuren. Ze vinden vooral plaats in het gezin of in besloten kring'