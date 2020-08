Regering heeft nieuwe coronateststrategie klaar

De verwachting is dat deze winter tot 70.000 corona-tests per dag nodig zijn.

De overheid heeft vastgelegd wie deze winter bij een mogelijke nieuwe uitbraak van het coronavirus prioritair getest wordt.

Dat heeft de Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht bekendgemaakt tijdens de update van de coronacijfers door Sciensano, het federale kenniscentrum dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis.

'België zit met 20 à 25.000 tests per dag in het Europese koppeloton van landen die het meeste testen per inwoner. De verwachting is wel dat tijdens de piek van de griepepidemie tegen februari, wanneer mensen door allerlei virussen allerlei covidachtige klachten hebben, tot 70.000 tests per dag nodig zijn. Dat zal nodig zijn om te bepalen wie nu precies Covid-19 heeft en wie niet', aldus Van Gucht.

Op ministerieel overleg tussen de federale regering en de deelstaten is daarom deze week een strategie afgesproken over hoe getest zal worden. De rode draad is dat bepaalde groepen zullen afvallen naarmate het virus intenser circuleert op ons grondgebied. Van Gucht: 'De groepen met de laagste prioriteit vallen het eerste af als toch tekorten aan testcapaciteit zouden opduiken.'

Drie fases

Fase 1 is wanneer het virus weinig in omloop is. Dat is statistisch bepaald op minder dan 15 besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken. Dan kan vrij breed getest worden, dus ook nog toeristen die terugkeren uit een oranje gebied met behoorlijk wat virus in omloop of mensen die geen symptomen hebben, maar in contact zijn geweest met een besmet persoon. 'Zonder veel onderscheid kan worden getest.'

Fase 2 is wanneer er 15 tot 50 besmettingen waren per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken. Dan veranderen de prioriteiten lichtjes. 'Reizigers die terugkeren uit een oranje zone hoeven dan niet langer getest te worden.'

In fase 3 is er intense circulatie: meer dan 50 gevallen per 100.000 inwoners. Van Gucht: 'Onder meer reizigers die terugkeren uit een rood gebied worden dan niet meer getest, maar ze moeten wel nog in quarantaine. Hoogrisicogevallen zullen maar één keer in plaats van nu twee keer getest worden. Als een gemeente of een groter gebied in die fase 3 zit, zal het ook mogelijk zijn personeel van woon-zorgcentra maximaal één keer per week te screenen op een besmetting met het virus. Het preventief screenen - bij mensen die niet ziek zijn of geen symptomen hebben of als er geen enkel teken is van een uitbraak in een bedrijf, school of organisatie - wordt niet aangeraden.'

Klinische labs

De klinische labs wordt gevraagd verder werk te maken van de uitbreiding van hun capaciteit. Het gaat om tientallen labs - een mix van ziekenhuis- en kleinere privélabs - die officieel geregistreerd staan bij Sciensano als covidtestlab. De labs zullen als lokale tekorten ontstaan stalen naar elkaar kunnen sturen, of in tweede instantie naar het federale testplatform. Die krachtenbundeling tussen een aantal farma- en biomedische bedrijven garandeert extra buffercapaciteit.