Regering vraagt hoger tempo vaccinaties

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) willen een versnelling van de vaccinaties tegen het coronavirus. Ze sturen de experts terug naar de tekentafel, nadat er kritiek is gekomen op de te trage aanpak.

'Er mogen geen vaccins op het schap blijven liggen', zei Vandenbroucke in de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke kansen. 'De vaccinatiecampagne is om goede redenen voorzichtig van start gegaan. Maar nu moeten we met maximale snelheid vooruitgaan. We moeten op het punt komen dat geen vaccins ergens in een diepvries blijven liggen. Ze moeten zo snel mogelijk allemaal gebruikt worden.'

Morgen vergadert de taskforce vaccinatiestrategie onder leiding van Dirk Ramaekers over een nieuw plan van aanpak. Dat wordt volgende week op het terrein uitgevoerd. Vandenbroucke voegde toe dat een en ander een nauwe samenwerking met de regio's vereist. Vrijdagmiddag wil hij over de versnelde campagne meer toelichting geven in de Kamercommissie Gezondheid.

Gemor

Het officiële begin van de vaccincampagne maandag ging gepaard met gemor over de traagheid. Bij een pilootproject in de kerstvakantie zijn 700 inwoners van woon-zorgcentra in de drie gewesten ingeënt, terwijl de vaccinfabrikant Pfizer/BioNtech 10.000 dosissen leverde (per persoon zijn twee dosissen nodig met drie weken tussen). Deze week moeten zo'n 23.000 Belgen aan de beurt komen: 6.600 in Vlaanderen, 12.000 in Wallonië en 4.000 in Brussel. Pfizer zou echter 87.500 dosissen kunnen leveren, vanaf februari zelfs 100.000.

Pfizer zou in januari in totaal 300.000 dosissen leveren, stelde Ramaekers. Dat komt neer op de vaccinatie van alle 150.000 rusthuisbewoners in ons land. Bij dat cijfer zette hij ook de kanttekening dat dosissen op het schap zouden blijven liggen, omdat 150.000 dosissen over drie weken moeten worden toegediend aan dezelfde mensen.