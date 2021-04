Reizen mag weer, maar waar naartoe?

Op het Overlegcomité sneuvelde woensdag het verbod op niet-essentiële reizen. Maar zelfs zonder verbod zijn de opties erg karig. 'Mogen vertrekken is één ding, je moet ook nog welkom zijn.'

Onder druk van Europa sneuvelde het reisverbod dat al maanden van kracht is in ons land. Hoewel het sterk afgeraden blijft, mogen Belgen vanaf maandag in principe weer vertrekken op niet-essentiële trips in de Europese Unie. Maar wie snakt naar een weekje strand of een culturele citytrip, maakt het best eerst zijn huiswerk. Want de bestemmingen waar je relatief onbezorgd naartoe kan trekken, zijn bijzonder dun gezaaid.

'Mogen vertrekken is één ding, maar je moet ook nog welkom zijn', zegt Frank Bosteels, de woordvoerder van de reisorganisatie Connections. 'We gaan ervan uit dat mensen die op vakantie willen vertrekken bereid zijn een PCR-test af te leggen, maar dat een quarantaineperiode bij aankomst en/of terugkomst een brug te ver is. Als je rekening houdt met die variabelen, hou je weinig opties over.'

De regel dat wie in België uit een rode zone aankomt verplicht tien dagen in quarantaine moet en twee PCR-testen moet afleggen - op dag 1 en dag 7 - blijft behouden. Omdat ongeveer heel Europa nog rood kleurt, schieten er weinig opties over voor wie geen quarantaine aan de broek wil bij zijn terugkomst. Alleen Portugal en IJsland kleuren volledig oranje, terwijl sommige delen van andere Europese landen zoals Spanje (Valencia, Galicië en de Balearen), Noorwegen, Finland en Italië enkele oranje vlekken laten zien.

IJsland

Maar op veel van die plaatsen moet je dan weer rekening houden met een verplichte quarantaine of zelfs een inreisverbod. Wie naar IJsland of het Italiaanse Sardinië wil trekken, moet zich als Belg vijf dagen isoleren. Reizen naar Finland en Noorwegen zijn zelfs niet toegestaan.

Dat maakt dat de lijst om in Europa zonder quarantaineverplichtingen op vakantie te gaan beperkt is tot Portugal en sommige stukken van Spanje, inclusief de eilandengroep de Balearen (Ibiza, Formentera, Mallorca en Menorca). Wie naar daar wil afreizen, heeft wel een negatieve PCR-test nodig, maximaal 72 uur voor vertrek afgenomen. Op de Canarische Eilanden geldt code rood voor de publiekstrekkers Tenerife, Gran Canaria en Fuerteventura.

Reislustige Belgen houden het best rekening met strenge maatregelen ter plekke. In Spanje geldt een algemene mondmaskerplicht, behalve op de stranden, en is vanaf 23 uur de avondklok van kracht. Op Mallorca begint die al om 22 uur. Ook de horeca en sommige activiteiten zoals musea en bioscopen zijn er sterk beperkt.

Op langere afstand zijn er nog enkele plekken die bereid zijn toeristen te ontvangen zonder quarantaineplicht, zoals Dubai, Tanzania of de Dominicaanse Republiek. Maar toeristische reizen buiten Europa blijven verboden, in tegenstelling tot reizen in Europa. Ook die opties vervallen dus.

Weinig enthousiasme

Hoewel de afschaffing van het reisverbod al enkele dagen in de lucht hing, merken ze bij de reisorganisaties voorlopig weinig enthousiasme om er snel op uit te trekken. 'Het aantal vragen is zeer laag', zegt Bosteels van Connections.

Wat enigszins begint te bewegen, zijn de boekingen voor de zomer. De Belgen houden de hoop op een zomer in het buitenland gaaf, met dank aan de evoluerende vaccinatiecampagne en het feit dat toeristische landen als Griekenland en Portugal stilaan signalen uitsturen dat ze zich weer opmaken om toeristen te ontvangen, net als vorige zomer.

'Deze week zitten we qua boekingen in Vlaanderen 60 procent hoger dan een week eerder, in Wallonië is het cijfer zelfs meer dan verdubbeld', zegt Tim Van den Bergh, communicatiedirecteur bij Sunweb. 'In absolute cijfers zijn dat nog niet de cijfers die we gewend zijn in deze periode. We spreken over een paar duizend boekingen, iets wat we in een normale periode op één dag zouden doen. Maar er begint iets te bewegen.'

Rhodos

'We doen aardig wat onderzoek. Daaruit blijkt dat mensen snakken naar die vakanties. In Nederland hebben we een testproject lopen in samenwerking met de overheid, waarbij we een testreis organiseren naar Rhodos voor 180 mensen. Daarvoor hadden we in enkele uren tijd 25.000 registraties. Dat zegt toch wel iets.'