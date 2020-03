Rel tussen Berlijn en Washington over coronavaccin

CureVac, gebaseerd in Baden-Württemberg, hoopt over drie of vier maanden te starten met klinische tests voor een experimenteel vaccin tegen Covid-19.

Duitsland beschuldigt de regering van de Amerikaanse president Donald Trump ervan te hebben geprobeerd een Duits biotechbedrijf over te nemen dat werkt aan een experimenteel vaccin tegen Covid-19.

Berlijn vreest dat de VS exclusief toegang wilden krijgen tot het potentiële vaccin. De rel draait rond het Duitse bedrijf CureVac, dat zijn thuisbasis in Tübingen heeft. De Amerikaanse CEO van het bedrijf had begin maart een meeting in het Witte Huis, maar stapte een week later zonder duidelijke verklaring op.

Volgens een bericht in de Duitse krant Die Welt had Trump tijdens die vergadering ‘een grote som geld’ aangeboden om het bedrijf en zijn vaccintechnologie op te kopen. De president zou het mogelijke vaccin vervolgens ‘alleen voor de VS’ willen houden.

De Duitse politiek reageert woest. ‘Duitsland is niet te koop’, zei minister van Economie Peter Altmaier. ‘Duitse onderzoekers nemen de leiding in de ontwikkeling van een vaccin, als onderdeel van een globale samenwerking. We kunnen niet toelaten dat anderen exclusief het resultaat van hun onderzoek kopen’, zegt minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.

Minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei: ‘Van een overname van CureVac kan geen sprake zijn. Een eventueel vaccin is voor de hele wereld, niet voor een enkel land.’

Moeizame relatie

Het Witte Huis reageerde nog niet, al hoorden meerdere media van anonieme Amerikaanse bronnen dat de versie van Die Welt overdreven zou zijn. De Amerikaanse regering zou met minstens 25 bedrijven uit de farmasector hebben gepraat en nooit de bedoeling gehad hebben om alleen voor de VS een vaccin te ontwikkelen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn is het verhaal in ieder geval incorrect.

Horst Seehofer, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, kondigde aan dat de situatie rond CureVac maandag besproken wordt op een crisisoverleg met bondskanselier Angela Merkel, die er zoals bekend een moeizame relatie met Trump op nahoudt. Seehofer zei ook dat hij in de Duitse regering had gehoord dat het klopt dat de VS op CureVac azen.

Bill Gates

De hoofdaandeelhouder van CureVac is de bekende Duitse ondernemer Dietmar Hopp, oprichter van IT-gigant SAP en voorzitter van de voetbalclub Hoffenheim. Hij liet verstaan dat CureVac niet te koop is en dat het bedrijf een vaccin hoopt te ontwikkelen 'in solidariteit met de rest van de wereld'. Ook de Bill & Melinda Gates Foundation, de filantropische stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw, is een van de investeerders.