Restaurantreservaties pieken tijdens persconferentie Veiligheidsraad

Resengo is een van de belangrijke softwareplatformen waarmee restaurants online hun reservaties kunnen beheren. Het bedrijf, in handen van ondernemer Dirk Gypen, telt 1.929 klanten in België.

Resengo, in 2019 goed voor een omzet 3,2 miljoen euro, is de voorbije maanden blijven doorwerken. 'De reservaties zijn altijd blijven openstaan, alleen hebben we de agenda’s van onze klanten dichtgezet. Tot 8 juni kon je dus niet reserveren', zei Gypen. Resengo stelde de optie open om cadeaubonnen te verkopen, waarvan er ruim 40.500 werden verkocht, voor een waarde van 2,7 miljoen euro. Er was ook de mogelijkheid bestellingen te plaatsen voor afhaalmaaltijden. Daarvan werden er ruim 137.000 geplaatst voor een waarde van ruim 10 miljoen.