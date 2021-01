Rijscholen mogen weer open, al de rest moet wachten

Met de heropening van de rijscholen dinsdag komt er één miniversoepeling op de coronaregels. Al de rest moet minstens tot 22 januari wachten.

Dat is beslist op een overlegcomité tussen federale en regionale topministers. Het was bekend dat daar weinig grote aanpassingen zouden plaatsvinden. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) en premier Alexander De Croo (Open VLD) hadden deze week duidelijk laten verstaan dat versoepelingen nog niet aan de orde zijn. Daarvoor is de toestand in de ziekenhuizen niet stabiel genoeg. 'Het is ook te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.'

Autorijlessen

Opmerkelijk is dat er één kleine geste komt voor de autorijscholen. Zij mogen ietwat onverwacht weer open. 'Het gebrek aan rijlessen, en de oplopende wachtlijsten, zijn stilaan een gevaar voor de economie geworden', stelt een regeringsbron. 'Een geldig rijbewijs is voor een jong iemand vaak een bepalend toegangsticket voor de arbeidsmarkt.' Een bijkomend probleem is dat mensen van wie het rijbewijs is ingetrokken en die verplicht opnieuw een examen moeten afleggen dat niet kunnen. Het gevolg is dat sommigen hun job niet kunnen uitoefenen of niet op hun werk raken.

Verdere versoepelingen komen er de komende twee weken zeker niet. Het overlegcomité bekijkt op 22 januari opnieuw of de corona-statistieken gunstig genoeg evolueren om andere sectoren eventueel open te doen of hen op zijn minst perspectief te geven over een mogelijke heropening in de weken nadien. Her en der was er de voorbije dagen wat druk gezet om bepaalde contactberoepen, zoals kappers, weer te laten werken. Maar dat wordt als te risicovol beoordeeld.

Exit-plan op komst

Hoewel versoepeling er nog niet inzit, wil de overheid toch perspectief geven aan de bedrijven en zelfstandigen. Het expertenteam GEMS moet daarom een tijdpad uitzetten voor de snelle en efficiënte heropening van sectoren. De GEMS moet daarbij aangeven waar verstrengde protocollen en bijkomende sanitaire maatregelen nodig zijn.