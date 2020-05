'Ruim een op de zes jongeren heeft geen werk meer door coronacrisis'

De coronacrisis duwt steeds meer jongeren uit de arbeidsmarkt. Die waarschuwing stuurt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de wereld in. 'Wie nog wel werk heeft, ziet het aantal arbeidsuren bijna een kwart afnemen.'

De coronapandemie richtte de afgelopen maanden wereldwijd een bloedbad aan op de arbeidsmarkt. Miljoenen mensen belandden in een systeem van tijdelijke werkloosheid. Voor nog eens tientallen miljoenen anderen bestond dat vangnet niet: zij zijn hun baan definitief kwijt.

De IAO schat dat in de eerste drie maanden van 2020 omgerekend zowat 135 miljoen voltijdse banen zijn verloren gegaan door het longvirus. Voor het tweede kwartaal zou het gaan om 305 miljoen voltijdse jobs.

Jongeren

In de statistieken over de evolutie van de arbeidsmarkt stelt de IAO een trend vast. 'De pandemie treft jongeren disproportioneel hard. Sinds februari is de jeugdwerkloosheid snel gestegen. Jonge vrouwen delen harder in de klappen dan mannen', staat te lezen in het recentste IAO-rapport over de impact van de gezondheidscrisis op de arbeidsmarkt.

Als we niet snel handelen om de situatie van jongeren te verbeteren, voelen we de impact van de coronacrisis decennia. Guy Ryder Directeur-generaal IAO

De organisatie becijferde dat meer dan een op de zes jongeren geen werk meer heeft sinds het begin van de corona-uitbraak. 'Jonge mensen die nog wel werk hebben zien het aantal uren dat ze werken met 23 procent afnemen.'

De coronacrisis treft jongeren op allerlei manieren. Sommigen zijn op straat gezet door hun werkgever, die zelf de crisis moet zien te overleven. Jonge starters op de arbeidsmarkt hebben door de stijgende werkloosheid en de vacaturestops bij veel bedrijven minder kans een baan te vinden. Ook jobhoppers staan voorlopig in de kou.

Opleidingen

De IAO ziet nog een ander probleem. Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen zijn veel scholen gesloten. 'Opleidingen gaan niet meer door. Daardoor dreigen de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt een knauw te krijgen. Mogelijk lopen ze ook de mogelijkheid op een hoger loon mis.'

267 miljoen jongeren zonder job op opleiding Wereldwijd waren er in 2019 ongeveer 267 miljoen jongeren die geen werk hadden en geen onderwijs of opleiding volgden.

De situatie voor jonge werkenden en werkzoekenden zag er voor de coronacrisis al niet goed uit. Wereldwijd waren er in 2019 ongeveer 267 miljoen jongeren die geen werk hadden en geen onderwijs of opleiding volgden. Veel 15- tot 24-jarigen die wel een job hadden, waren kwetsbaar omdat ze in het zwart werkten of arbeidsmigrant waren.