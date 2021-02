Russisch vaccin beschermt goed tegen Covid-19

Het Russische vaccinparadepaardje Spoetnik V beschermt in de klinische studie 91,6 procent van de mensen tegen symptomen van Covid-19. Rusland zet het in de markt als een goedkoop instrument om de wereld snel te vaccineren.

Bescherming tegen symptomatische Covid-19: 91,6 procent. Bescherming tegen zware ziekte: 100 procent. Bijwerkingen of allergische reacties: zo goed als geen. Bewaringstemperatuur: 2 tot 8 graden Celsius boven nul. Prijs: minder dan 10 dollar per dosis - van het vaccin zijn twee spuitjes nodig met drie weken tussen. Met een aparte website voeren de Russen flink reclame voor hun paradepaardje: het Spoetnik V-vaccin. Daar wordt extra de trom geroffeld nu de resultaten van de klinische studie verschenen zijn in het gerenommeerde wetenschapsblad The Lancet, gedubbelcheckt door vakgenoten van de Russische wetenschappers.

91,8 procent Bescherming bij ouderen Het Spoetnik V-vaccin haalt met 91,8 procent ook een hoog beschermingspercentage bij ouderen.

Conclusie: het Russische vaccin werkt uitstekend. Van bijna 15.000 proefpersonen die het vaccin ontvingen, toonden 21 dagen na de eerste dosis 16 mensen symptomen van Covid-19. Van de bijna 5.000 mensen die suikerwater kregen, werden er 62 ziek. Al na één spuitje zou de bescherming 73,6 procent bedragen. Nog opvallend: het vaccin haalt ook een hoog percentage bescherming bij ouderen (91,8%). De fase 3-studie - die checkt of het veilig is en voldoende beschermt - loopt voort en zal uiteindelijk 40.000 proefpersonen omvatten.

Spoetnik V komt qua resultaten in de buurt van de Pfizer- en Moderna-vaccins. Die werken met een totaal andere technologie. Spoetnik haalt een hogere bescherming dan twee concurrerende vaccins met een gelijkaardige technologie. AstraZeneca/Oxford biedt 62 procent bescherming na twee prikken, Johnson & Johnson 66 procent na één prik.

Nagebootst coronavirus

De drie vaccins werken met een soort nagebootst coronavirus dat cellen na inspuiting de opdracht geeft uitsteeksels te maken. Ons afweersysteem stuurt antistoffen en T-cellen om die vreemde uitsteeksels uit te roeien. Bij een echte infectie herkent ons lichaam daarna de uitsteeksels die typisch zijn voor het coronavirus.

Een afdoende verklaring is er niet waarom het Russische vaccin zulke goede resultaten haalt, maar mogelijk heeft dat te maken met verschillen in formule en dosering. De Russen gebruiken per prik twee verschillende virussen. De concurrentie spuit twee keer hetzelfde in. Een nuance bij de hoge Russische score is dat de studie geen resultaten voorlegt over hoe het vaccin reageert op mutanten.

De weg naar het vaccin was Russisch onorthodox. Het vaccin is ontwikkeld door het Gamaleya Instituut. Die staatsinstelling kreeg kritiek van westerse wetenschappers omdat ze bochten afsneed. De onderzoekers spoten het vaccin bij zichzelf in, nog voor het was getest op veiligheid.

Vladimir Poetin maakte Spoetnik V in augustus tot het allereerste goedgekeurde vaccin ter wereld. Dat was nog voor de start van de beslissende fase 3-studie bij tienduizenden mensen.

De Russische president Vladimir Poetin maakte Spoetnik V in augustus tot het allereerste officieel goedgekeurde vaccin ter wereld. Bizar genoeg was dat nog voor de start van de fase 3-studie bij tienduizenden mensen, zoals de wetenschappelijke regels voorschrijven. Ondanks veel initiële scepsis lijken de resultaten de wetenschappers nu toch te overtuigen. 'De uitkomst is helder en wetenschappelijk bewezen', stelt de virologe Polly Roy van de gerenommeerde London School of Hygiene & Tropical Medicine tegenover de zakenkrant Financial Times.

Brute geopolitiek

In het Rusland van Poetin is een vleugje brute geopolitiek nooit ver weg. Door Poetins fiat vorig jaar wordt het vaccin nu al toegediend in 16 landen. Opvallende aanwezige in dat lijstje is de EU-lidstaat Hongarije, naast onder meer Venezuela, Iran, Palestina en de Emiraten.

Volgens de Russen is het vaccin wereldwijd al toegediend aan 2 miljoen mensen. Het Russische staatsfonds Direct Investment Fund - de sponsor van van het vaccin - laat verstaan dat het dit jaar mikt op 1,4 miljard toegediende dosissen, onder meer in China, Brazilië en India. Waarbij zoals altijd met Poetin de vraag rijst wat zijn quid pro quo is. Los daarvan staat het buiten kijf dat het goedkope en simpel te bewaren vaccin een cruciaal werkpaardje wordt om mondiale groepsimmuniteit te bereiken.

Is dit spek naar Europa's bek gezien de gespannen relatie met de brutale buur? De Duitse bondskanselier Angela Merkel liet in januari verstaan dat te praten valt over een gezamenlijke productie en toediening in de EU, 'als er toelating komt van de Europese medicijnwaakhond EMA'. Een navraag leert dat de Russen bij de EMA een vraag tot 'wetenschappelijk advies' hebben ingediend, wat neerkomt op een eerste aftastend gesprek.