Rusthuizen mogen niet meer zelf beslissen over bezoekregeling

De Vlaamse rusthuizen mogen alleen nog hun deuren sluiten bij een corona-uitbraak in de instelling. Ondanks die uniforme instructie vanuit de Vlaamse overheid blijken enkele rusthuizen er zich niet aan te houden. Daarom vindt volgende week een grondige doorlichting plaats.

De Vlaamse woon-zorgcentra mogen sinds enkele weken niet meer hun eigen regeling voor bezoekers hanteren. Ze moeten zo veel mogelijk openblijven met respect voor alle veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, handhygiëne en het dragen van mondmaskers. Alleen als in het woon-zorgcentrum een uitbraak plaatsvindt, is het nog toegestaan de deuren helemaal te sluiten voor bezoekers. Bij een corona-uitbraak op het grondgebied van de gemeente waar het rusthuis zich bevindt, wordt in overleg met de burgemeester naar mogelijk bijkomende maatregelen gekeken.

116 besmette rusthuisbewoners De situatie in de rusthuizen valt op dit moment totaal niet te vergelijken met de crisistoestand in de lente. Maandag 24 augustus waren er 116 bewoners van woon-zorgcentra met een bevestigde besmetting met covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), zeg maar het Vlaamse ministerie van Volksgezondheid. 27 bewoners verbleven in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er 105 besmette personeelsleden. Er zijn vier woon-zorgcentra met meer dan vijf bevestigde besmettingen bij inwoners. Het AZG meldt in de laatste 24 uur ook twee nieuwe overlijdens uit de rusthuizen - de eventuele sterfgevallen van rusthuisbewoners in het ziekenhuis niet meegeteld. In totaal sinds de start van de pandemie in maart gaat het om 2.934 overlijdens in de Vlaamse rusthuizen.

Die uniforme instructie gaf de Vlaamse taskforce zorg enkele weken geleden. Dat is het vehikel met alle sleutelspelers van de overheid en de zorgsector. De taskforce moet nieuwe coronadrama's in de rusthuizen voorkomen. Bijna twee op de drie van de ruim 5.000 Vlaamse coronadoden waren rusthuisbewoners.

Het nieuwe systeem is al even van kracht, maar pas nu bekend geraakt. 'De regeling is wat ons betreft erg duidelijk', stelt Karine Moykens, Vlaams topambtenaar en voorzitter van de taskforce zorg. 'Alleen stellen we vast dat we heel veel telefoontjes en mails krijgen van mensen met klachten dat ze amper hun ouders of grootouders kunnen bezoeken. Ook al is er geen directe aanleiding voor het bijzonder strenge regime, omdat er geen uitbraak is in de zorginstelling.'

Moykens bestelt een evaluatie. De drie zorgkoepels Zorgnet-Icuro, VVSG en VLOZO - die ook lid zijn van de taskforce zorg - gaan doorlichten waarom sommige rusthuizen het coronaregime veel strikter toepassen. De drie nemen een week de tijd om de evaluatie te doen, waarna de taskforce bekijkt of er aanpassingen komen.

'Je kunt de woon-zorgcentra dichtplamuren, maar is dat wat we willen?' Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) liet in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement weten dat sommige woon-zorgcentra te restrictief zijn met bezoek.

Beke meent dat het doel niemand te besmetten meer in evenwicht moet zijn met het mentale welzijn van de bewoners en hun familie. Het is geen geheim dat in maart en april - toen veel rusthuizen kampten met corona-uitbraken en in reactie volledig op slot gingen - bejaarden snel achteruitgingen door gebrek aan sociaal contact met familie en personeel. De Vlaamse instanties en koepels willen er alles aan doen om te vermijden dat opnieuw grote delen van de rusthuissector van de buitenwereld worden afgesloten.

De bevoegde administratie, het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), heeft ook een update klaar van de voorbereidingen op het najaar. Er is onder meer beslist dat het rusthuispersoneel maximaal één keer per maand preventief getest kan worden, zodra in een periode van twee weken meer dan 50 nieuwe positieve gevallen per 100.000 inwoners worden vastgesteld in een bepaald gebied. Dat kan per gemeente zijn, per cluster van gemeenten, per provincie of voor heel Vlaanderen.

