Sanofi en GSK werken samen aan coronavaccin

De Franse farmareus Sanofi en het Britse GSK, met zijn hoofdkantoor voor vaccins in België, bundelen hun krachten in de strijd tegen het coronavirus.

Beide bedrijven brengen hun technologieën samen om een vaccin te ontwikkelen, melden ze dinsdag in een persbericht. Naar verwachting vinden de eerste klinische studies met het kandidaat-vaccin in de tweede helft van dit jaar plaats. Indien succesvol, zal het vaccin een jaar later beschikbaar zijn.