Scholen en bedrijven heropenen met bang hart

Met het einde van de kerstvakantie breekt een nieuwe fase in de strijd tegen de verwachte Omikron-besmettingsgolf aan. Noodplannen liggen klaar. Vooral de scholen lijken kwetsbaar, omdat ze sowieso al kampen met een lerarentekort.

Met de kerstvakantie achter de rug gaan kinderen maandag opnieuw naar school en volwassenen naar hun werk. Dat gebeurt in de verwachting dat een besmettingsgolf van de Omikron-coronavariant de komende dagen en weken over ons rolt.

De recentste cijfers leren dat 25 procent van de testen positief zijn, wat aangeeft dat het virus breed circuleert onder de bevolking. Het aantal besmettingen verdubbelt nu al even op een goede week tijd.

Voorbereiden op het ergste

'We moeten ons schrap zetten voor wat komt', zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag. Hij noemde de redenering dat het Omikron-virus maar tot een verkoudheid leidt en dus niet bestreden zou moeten worden, 'zeer gevaarlijk'. 'Laat ons het beste hopen, maar ons voorbereiden op het ergste.'

In bedrijven en bij de overheid zijn daarom de voorbije dagen noodplannen gemaakt. Die moeten verhinderen dat het leven volledig stil valt omdat mensen massaal uitvallen.

Leger standby

Een eerste zorg is daarbij de ziekenhuizen. Ze kunnen tot ongeveer 8.000 corona-patiënten aan. Alles daarboven wordt een probleem. Momenteel zitten de ziekenhuizen met 1.889 corona-patiënten nog ver onder die drempel. Desnoods kan het leger bijspringen in de ziekenhuizen, zei Vandenbroucke zondag.

Maandag treden soepeler regels voor testen en quarantaine in werking. Wie gevaccineerd is, hoeft na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine en is niet verplicht een PCR-test te ondergaan.

Treinen normaal

In het bedrijfsleven houdt het nationaal crisiscentrum kritieke infrastructuur in de gaten. De NMBS meldt maandagochtend dat de treinen maandag normaal rijden, nadat er de voorbije weken een honderdtal treinen werden geschrapt omdat te veel personeelsleden door besmettingen uitvielen.

In de voedingssector vragen veel bedrijven dat de medewerkers zich laten testen voor ze aan hun shift beginnen, zegt Nicolas Courant van voedingsfederatie Fevia in Het Laatste Nieuws. De meeste bedrijven hebben continuïteitsplannen om met kleinere ploegen voort te kunnen werken. Soms komen die er op neer dat in de supermarkt het brood wat minder afgebakken wordt.

Lerarentekort nog nijpender

Vooral het onderwijs lijkt kwetsbaar, omdat een besmettingsgolf er bovenop het lerarentekort komt. In het Gemeenschapsonderwijs alleen al zijn er 2.000 voltijdse leerkrachten te kort, zegt topman Koen Pelleriaux maandag in De Standaard en Radio 1. Volgens zijn berekeningen zijn er in het hele Vlaams onderwijs 10.000 voltijdse lesopdrachten niet ingevuld. Hij vreest complete chaos als mensen uitvallen met besmetting of in quarantaine moeten.

Betoging en barometer

Zondag betoogden nog een vijfduizendtal mensen in Brussel tegen de coronamaatregelen, zeven keer minder dan een manifestatie eind november. Tegenover die groep staan er echter 'miljoenen mensen die wel doen wat nodig is', reageerde premier Alexander De Croo (Open VLD).