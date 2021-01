'Scholen sluiten moet allerlaatste maatregel zijn'

Door het toenemende aandeel van kinderen en tieners in de besmettingscijfers wordt gevreesd dat de pandemie vanuit de scholen op hol slaat. 'Kinderen onder twaalf zijn de laatste groep die nog sociaal netwerkt. Maar de scholen sluiten moet de allerlaatste maatregel zijn.'

De coronacurves vertonen voor het eerst sinds eind oktober een opwaartse knik. Het aantal dagelijkse besmettingen is licht gestegen tot 2.120, net als het aantal ziekenhuisopnames (135 gemiddeld). De sterfgevallen stabiliseren rond 50. 'De nieuwe variant neemt toe. We zien dat nog niet meteen in de cijfers, maar dit zet zich voort. Het wordt moeilijk om dit onder controle te houden', stelt de biostatisticus Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen).

De stijging van het aantal positieve gevallen bij kinderen en tieners valt op. 'Min twintigers zijn nu goed voor een vijfde van alle positieve gevallen. Voordien schommelde dat tussen 10 à 15 procent', stelt dat anticoronatsaar Steven Van Gucht.

De stijging is met 84 procent het grootst bij de min 10-jarigen. Al hoort daar de nuance bij dat het om gemiddeld 140 nieuwe gevallen per dag gaat. Bij de tieners is de stijging minder uitgesproken, van 209 nieuwe gevallen een week geleden naar gemiddeld 247 nu.

Uitgebreid testen

De stijging wordt gedeeltelijk toegeschreven aan de beslissing om uitgebreid testen in de scholen. Op 22 januari is dat aantal volgens Sciensano gestegen boven 1.000 tests voor de allerjongsten en boven 2.000 voor de tieners. De positiviteitsratio - de verhouding tussen het aantal positieve gevallen en het aantal tests - schommelt voor de jongste leeftijdscategorieën ook rond 5 procent. Dat geeft min of meer aan dat er geen reden is tot drama. 'Door het uitgebreide testen in de scholen kunnen we het virus beter volgen. Dat is een cruciale voorwaarde om de scholen open te houden', stelt Van Gucht.

Maar er is evenmin reden om het stijgende aantal besmettingen onder jongeren onder de mat te geven. De vele uitbraken in scholen bewijzen dat waakzaamheid geboden is. Zeker nu het virus besmettelijker wordt, groeit de vrees dat de pandemie tussen de generaties gaat hinkelen. Het begint vlot te circuleren onder de jongeren, waarna zij het doorgeven in hun gezinnen, en het uiteindelijk overspringt op de oudsten en kwetsbaarsten. 'We moeten dat tot elke prijs vermijden', stelt Van Gucht. 'De wetenschappelijke consensus blijft dat kinderen het virus minder gemakkelijk doorgeven dan volwassenen. Maar dat neemt niet weg dat ze de infectieketting in gang kunnen steken.'

Laatste sociale netwerk

Van Gucht: 'Ik heb een zoon van 15. Die generatie leeft behoorlijk in isolement. Maar de min 12-jarigen zijn eigenlijk de laatste groep die nog een open en vrij sociaal netwerk vormt. Buiten de klas wordt ook extra gemixt via sport, de muziekschool en de jeugdbeweging.'

'Anderzijds moeten we niet fatalistisch doen. De middelbare scholen, waar wel strenge maatregelen gelden, bewijzen dat de pandemie en leerlingen in de klas te combineren vallen. Mits je genoeg circuitbrekers inbouwt. De Britten kijken om hun scholen weer open te doen hard naar ons model, zoals onze maatregelen rond mondmaskers en gedeeltelijk afstandsonderwijs.'

