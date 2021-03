Scholen, winkels en kappers dreigen weer dicht te gaan

Het Overlegcomité buigt zich woensdag vanaf 9 uur over strengere coronamaatregelen. premier Alexander De Croo (Open VLD) vervroegde dat overleg tussen de federale en regionale topministers door de stijgende coronacijfers.

Op het Overlegcomité van vorige vrijdag wees de politiek nog strengere coronamaatregelen af. Virologen pleitten voor plan B - een vroegere avondklok en het sluiten van winkels op drukke plaatsen. Maar alleen een reeks voor april aangekondigde versoepelingen werd uitgesteld. Nu ligt weer een uitgebreid pakket aan verstrengingen voor, uitgewerkt door het coronacommissariaat van Pedro Facon.

We gaan niets doen wat we in de tweede golf niet hebben gedaan.

Het gaat om plan C: een korte maar intense lockdown waarbij zowat alles wat niet-essentieel is, wordt lamgelegd. De niet-voedingswinkels gaan allicht weer dicht, net als de niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidssalons. Voor de winkels is er nog discussie of shoppen op afspraak wordt toegestaan.

Scholen

Vorige week weigerde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de scholen in de aanloop naar de paasvakantie vervroegd te sluiten. Dat kan door volgende week volledig digitaal les te geven. Daar wordt opnieuw op aangestuurd, maar zeker bij de N-VA is de weerstand groot. ‘We zullen alles op alles zetten om de scholen open te houden’, is in de partij te horen. Een compromis kan zijn dat het kleuteronderwijs en de kinderopvang openblijven en de rest dichtgaat.

Avondklok

Her en der wordt geopperd de avondklok te vervroegen of een verbod op niet-essentiële verplaatsingen door te voeren. Dat vergemakkelijkt de handhaving van de coronaregels, maar grondwettelijk liggen zulke maatregelen bijzonder moeilijk. Politici lijken dan ook niet geneigd naar die wapens te grijpen. ‘We gaan niets doen wat we in de tweede golf ook niet hebben gedaan’, is te horen.

Korte lockdown

De bedoeling is de lockdown maar heel kort aan te houden. Hij zou dit weekend ingaan en er gaan stemmen op om hem al op 12 april, midden in de paasvakantie, te beëindigen. Al lijkt het einde van de paasvakantie op 19 april, wanneer de scholen weer volledig open zouden gaan, realistischer. Het plan blijft ook de cafés en de restaurants op 1 mei hun activiteiten te laten hervatten.

Nieuwe coronamaatregelen dringen zich op omdat het aantal ziekenhuisopnames sneller stijgt dan verwacht. Vijf van de voorbije zeven dagen lag hun aantal boven 200, maandag waren er het zelfs 282. Een opstoot was door de besmettelijker en allicht gevaarlijker Britse variant verwacht, maar het gaat sneller dan gevreesd. De vaccinatiecampagne is nog niet ver genoeg gevorderd om de curve te keren.