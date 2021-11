Situatie in ziekenhuizen maakt aanscherping coronaregels onvermijdelijk

Door het snel stijgende aantal ziekenhuisopnames en de dalende capaciteit op intensieve zorg lijken strengere coronaregels onvermijdelijk. Daarbij denkt de politiek in eerste instantie aan meer telewerk.

De federale en regionale topministers buigen zich volgende week vrijdag opnieuw over de coronaregels. Vergeleken met het vorige Overlegcomité op 26 oktober - toen er strengere regels kwamen over mondmaskers en het coronapaspoort - is de situatie een pak verslechterd.

Door de vakantiedagen zijn de coronastatistieken van de overheidsinstelling Sciensano momenteel moeilijk te interpreteren. Het gemiddelde aantal besmettingen bedraagt nu zowat 10.000 per dag. Dat vertaalt zich in stijgende ziekenhuisopnames. Die liggen door de vaccinaties een pak lager dan de stroom patiënten die 10.000 besmettingen per dag vorig jaar voortbrachten. Maar het zijn er - door een nog altijd te grote groep ongevaccineerden en gevaccineerden bij wie de prik door kwetsbare immuniteit onvoldoende werkt - toch weer te veel om een optimale werking van onze gezondheidszorg te kunnen garanderen.

Hoogste cijfers sinds voorjaar

Gemiddeld zijn er nu 207 opnames per dag. Dinsdag waren er 287 opnames, een dag later 221. Het zijn cijfers die we sinds het voorjaar niet meer hebben gezien. De klim van het aantal patiënten op intensieve zorg is van ongeveer 3 procent per dag gestegen naar 5 procent. Niet dramatisch dus, wel een bron van zorg.

In het ziekenhuis liggen nu 2.297 mensen, van wie 472 op intensieve. Dat is nog ver van de pieken in het prevaccintijdperk. Maar opnieuw blijken ziekenhuizen hun normale werking nog heel moeilijk te kunnen combineren met de covidzorg. Dat wordt helemaal onmogelijk als de ziekenhuiscijfers nog blijven oplopen. Belangrijk daarnaast is dat de theoretische capaciteit op intensieve zorg - 2.000 bedden - in de praktijk lager ligt. Door uitgevallen personeel - intensieve zorg vraagt per bed meerdere gespecialiseerde verplegers - zijn enkele honderden bedden minder beschikbaar.

700 patiënten op intensieve De ziekenhuizen hopen dat over één tot twee weken een plateaufase wordt bereikt met zowat 700 patiënten op de afdelingen intensieve zorg.

Voor de virusvoorspellers is het momenteel lastig scenario's schetsen. De ziekenhuismanagers hopen op basis van de modellen nu dat de cijfers over één tot twee weken een plateaufase van rond 700 mensen op intensieve zorg bereiken. Die knik zou moeten volgen uit de ingrepen die een paar weken geleden genomen werden en het feit dat de besmettingsgolf door de vaccinaties sneller luwt dan zonder dat kunstmatig bestrijdingsmiddel van een epidemie.

In Verenigd Koninkrijk dalen de cijfers

Overal in West-Europa kleuren de cijfers weer rood. Opmerkelijk is dat de besmettingen en opnames in het Verenigd Koninkrijk in dalende lijn zitten. Terwijl daar geen grote coronarestricties meer van kracht zijn. Als verklaring wordt gewezen op de derde prikken die de Britten aan het zetten zijn bij kwetsbaren. Maar het is allerminst bewezen dat boosterspuitjes ook echt de reden zijn. In Denemarken, waar eerder alle coronaregels op de schop gingen, zijn mondkapjes en coronapas opnieuw ingevoerd.

Nu een nieuw Overlegcomité achter de schermen voorbereid wordt, valt in Nederland zelfs opnieuw het vermaledijde woord lockdown. In de aanloop naar de persconferentie van premier Mark Rutte vrijdag lekte een advies van de corona-experts uit. Zij pleiten ervoor twee weken het blok erop te leggen: events schrappen, bioscopen en theaters dicht en een vervroegd sluitingsuur en kleinere bubbels in de horeca. Daarna zou net als in Oostenrijk en delen van Duitsland een 2G-beleid worden ingevoerd. Alleen wie gevaccineerd is of de ziekte heeft doorgemaakt, krijgt dan nog toegang tot het indoor publieke leven. Een negatieve PCR-test voorleggen, zoals bij ons ook mogelijk is om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld horeca, is dan geen optie meer.

De situatie in ons land is anders, want Nederland heeft minder marge op intensieve. Steven Van Gucht Viroloog Sciensano

De 2G-aanpak komt wellicht ook hier op tafel. Het Nederlandse besluit zal zijn invloed hebben op het Belgische overleg. Niemand van de regeringspartijen neemt het woord lockdown in de mond. Viroloog Steven Van Gucht toont zich ook geen voorstander. ‘De situatie is anders, want Nederland heeft minder marge op intensieve.'

'Bij korte lockdowns zal er zeker een effect zijn door een aantal dingen tijdelijk te sluiten. Maar nadien dreigen mensen te gaan overcompenseren en moet je opnieuw ingrijpen. Zo krijg je een jojobeleid en haken mensen af. Je neemt beter minder strenge maatregelen die je langer kunt aanhouden.'

'Het mondmasker zou bijvoorbeeld de regel moeten blijven. Daarmee heb je ook al een effect en dankzij de vaccinaties kan het misschien volstaan om het ergste in de ziekenhuizen af te wenden. Een lockdown moet een noodrem zijn, als het echt niet anders kan. In België zitten we helemaal niet in die situatie.'

Een opmerkelijke piste is zoals in Italië de coronapas én het mondmasker te verplichten op alle plaatsen waar mensen binnen samenkomen.