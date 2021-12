Snellere herhalingsprik in strijd tegen omikron

De eerste studies naar de nieuwe omikronvariant suggereren een fel verminderde bescherming tegen infectie met het coronavirus, ondanks een dubbele prik. Daarom mikt Vlaanderen erop nog meer vaart te maken met de boosterprikken.

'We willen opschalen zodat tegen eind februari zo veel mogelijk Vlamingen een herhalingsprik hebben gekregen.' Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) mikt erop de boostercampagne sneller af te ronden dan gepland. De deadline was geprikt op eind april, maar het doel is nu iedereen tegen februari uit te nodigen, om vroeg in maart klaar te zijn.

Vlaanderen vierde

Vlaanderen staat intussen vierde - België achtste - in de lijst met Europese landen die het meeste derde prikken hebben gezet. Het gaat om meer dan een op vijf van de volwassen Vlamingen. Nog voor eind dit jaar moeten de 2,5 miljoen oudsten en meest kwetsbaren beschermd zijn, op een totaal van 5,8 miljoen volwassen Vlamingen. Tegen eind januari moet het richting 3,7 miljoen gaan, om daarna de laatste push te doen. Normaal komen daar straks ook de 5- tot 11-jarigen bij, voor wie groen licht om met prikken te beginnen verwacht wordt.

Omikron rukt op Met brandende zorg kijkt de medische wereld naar de opmars van de nieuwe omikronvariant. In een week is het aantal gevallen in Zuid-Afrika - waar de mutant twee weken geleden ontdekt is - verdubbeld tot 62.000. In het Verenigd Koninkrijk schoot het dinsdag van 100 naar 400. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat omikron opgedoken is in 57 landen, met voorlopig een twintigtal gevallen in ons land. Vanuit Zuid-Afrika is er ook goed nieuws. De ziekenhuizen in 'Ground Zero' - de provincie Gauteng rond Johannesburg - merken ondanks een snel klimmend aantal besmettingen voorlopig minder opnames en patiënten met zuurstofnood dan tijdens vorige golven. Ondanks die mogelijk lagere virulentie baart de hoge besmettelijkheid zorgen. De vierde golf heeft aangetoond dat een snelle verspreiding - met vaccins die minder goed beschermen tegen besmetting - te snel te veel gevaccineerde kwetsbaren en ongeprikten op intensieve zorg doet belanden.

De haast heeft te maken met de twijfel of de vaccins voldoende bescherming bieden tegen de nieuwe omikronvariant. Er is ook een praktische reden: Europa gaat vanaf februari een derde prik eisen om de geldigheid van de coronapas - een voorwaarde voor reizen binnen de Unie - te verlengen.

Anders dan bij de voorjaarscampagne is er nu een overvloed aan vaccins. Er zijn wel andere obstakels. Het eerste is de capaciteit van de vaccinatiecentra, wat in grote mate neerkomt op afdoende bestaffing. Naast de klassieke centra opent volgend jaar normaal een extra vaccinatiekanaal via bedrijfsartsen en apotheken.

Vanuit de vaccinatiecentra komen signalen dat iedereen er na bijna een jaar prikken door zit. 'We moeten toch opletten dat we niet zo hard pushen voor de derde prik dat onze mensen onder de druk bezwijken', klinkt het bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

De tweede hinderpaal is het interval tussen de tweede en de derde prik. Bij de meeste mensen is dat vier maanden (AstraZeneca) of een half jaar (Pfizer en Moderna). Er is wetenschappelijke discussie of het wel nodig is zo stringent vast te houden aan de intervallen. 'Een virus heeft geen timer. Het is eerder een arbitraire grens omdat die intervallen gebruikt zijn bij de studies. Maar vijf of zes maanden zal het verschil niet maken', zegt vaccinologe Isabel Leroux-Roels (UGent).

Het kabinet-Beke meldt dat dat niet tot groot oponthoud leidt. 'Negen op de tien Vlamingen van wie het interval verlopen is, zijn uitgenodigd. Vandaag komen er wekelijks 300.000 tot 400.000 burgers bij wier interval verloopt. Onze prikcapaciteit is hoog genoeg om ze dezelfde week een invitatie te sturen.'

De voerman van de Belgische vaccinstrategie, professor Dirk Ramaekers (KU Leuven), houdt vast aan het interval. 'Dat legt de wetenschap op.' Hij steekt niet weg dat er nog marge zit op de priksnelheid. Wekelijks worden nu 300.000 mensen geprikt, waar dat er op de piek van de voorjaarscampagne 450.000 waren. 'We zien het week na week klimmen. Tegelijk wil ik er wel voor pleiten nog even te wachten op resultaten van betrouwbare studies de komende weken over de impact van omikron op de vaccins', besluit Ramaekers.

Het is een verwijzing naar de eerste, weliswaar kleine studies over de omikronvariant. Duits en Zuid-Afrikaans onderzoek komt tot de vaststelling dat de antistoffen in het bloed van gevaccineerde proefpersonen er drastisch minder in slagen te voorkomen dat omikron onze cellen infecteert dan andere virusvarianten.

Bij de Duitse studie reageerde het bloed van dubbel geprikten nog amper op omikron. De resultaten waren beter bij wie al een derde prik gekregen had, of dubbel geprikt was in combinatie met een infectie. Maar ook zij waren nog altijd minder goed beschermd tegen een infectie dan bij blootstelling aan de deltavariant die bij ons dominant is.

Ook Pfizer kwam naar buiten met resultaten. De vaccinproducent concludeert dat er verminderde bescherming is ondanks de dubbele prik, maar tegelijk dat een herhalingsprik zijn werk doet tegen omikron. Pfizer stelt tegen maart een vaccin-update tegen omikron klaar te hebben.

Immuungeheugen

'De mindere resultaten in de studies willen nog niet zeggen dat de vaccins plots hun werk niet doen: beschermen tegen zware ziekte, hospitalisatie of overlijden', zegt Leroux-Roels. 'Antistoffen zijn niet de enige bouwstenen van ons immuunsysteem. Er zijn ook T- en B-cellen die belangrijk zijn voor ons immuungeheugen, de motor om ons lijf als antivirusfabriek aan de gang te houden.'

Daarom is het toedienen van de derde herhalingsprik volgens Leroux-Roels cruciaal. 'De vierde golf is mee de uitloper van de te snelle daling van bescherming. De boosterprik moet ertoe leiden dat de geheugenkracht van ons immuunsysteem fors verhoogt, net om langdurig bescherming te bieden. Bij andere vaccins, zoals dat tegen hepatitis B of HPV (dat bij vrouwen kanker kan veroorzaken), weten we dat een derde prik duurzaam beschermt. Het zou goed kunnen dat we dat ook bij het coronavaccin zien.'