Sociale verkiezingen worden uitgesteld

De vakbonden en de werkgeversorganisaties tillen de verkiezingen op de bedrijfsvloer allicht over de zomer.

De sociale verkiezingen, die normaal in mei zouden plaatsvinden, worden uitgesteld. De vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn tot het besef gekomen dat het geen zin heeft om die verkiezingen te organiseren op het moment dat de coronacrisis in alle hevigheid woedt. 'Zie je ons al campagne voeren op het moment dat de hele economie stilvalt? Dat gaat toch niet?', zegt een vakbondsbron.

Bij de sociale verkiezingen kunnen werknemers hun vertegenwoordigers voor de ondernemingsraad en voor het comité voor bescherming en preventie op het werk kiezen. Om kandidaat te zijn, moeten werknemers zijn aangesloten bij een van de grote vakbonden.

Praktische details

De praktische details moeten nog worden uitgewerkt - de christelijke vakbond ACV doet daarover dinsdag een voorstel aan de andere sociale partners. Zo is het de vraag of de kandidatenlijsten nog worden ingediend zoals voorzien, zodat de uitgebreide ontslagbescherming geldt voor wie zich kandidaat stelt. De verkiezingen zelf worden allicht over de zomer getild.

Officieel is de beslissing nog niet. 'De minister heeft nog geen beslissing genomen over de sociale verkiezingen, maar ze zal daarover in de komende periode een initiatief over nemen', klinkt het op het kabinet van federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Gezien de overeenstemming tussen bonden en werkgevers lijkt het de logica zelve dat ze het uitstel zal steunen.

De discussies over de sociale verkiezingen zijn gelinkt aan een ruimer debat tussen sociale partners over welke economische maatregelen nodig zijn om de economische klap die de strijd tegen het coronavirus met zich meebrengt op te vangen. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt een groot deel van de economie platgelegd.

10.700 bedrijven