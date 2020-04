'Sommige winkels gaan mogelijk nooit meer open'

Het valt niet uit te sluiten dat ketens na de lockdown sommige winkels niet meer openen. Soms komt openen duurder uit dan dicht blijven.

Retailers worden extra nerveus nu de heropening van de winkels dichterbij komt. ‘Dat wordt de grote test. Na de heropening moet je vrijwel zeker opnieuw 100 procent huur en je personeel betalen. Maar hoeveel omzet gaat een winkel draaien in de eerste maanden? 40 procent, 50 procent? Het verlies per maand kan groter zijn dan tijdens de sluiting’, zegt Boris van Haare van Cushman & Wakefield, de grootste makelaar voor retailvastgoed in België.

Tussen een winkel openen en opnieuw een normale omzet draaien is een groot verschil. Na twee weken zat in Zuid-Korea het aantal passanten in de winkelbuurten opnieuw op 83 procent van het aantal voor de coronacrisis, maar de omzet in de winkels bleef veel verder achter. ‘De toestand en het gedrag van de consument in China of Zuid-Korea kan je niet vergelijken met die bij ons. Daarom kijkt iedereen met meer dan gewone interesse naar de nakende heropstart in Duitsland.’

Ketens hebben de voorbije twee jaar, in hun strijd om de concurrentie van e-commerce aan te kunnen en hun streven naar een betere rendabiliteit, hun winkels al grondig doorgelicht en gesaneerd. Ook het noodlijdende Le Pain Quotidien deed dat. De ketens weten perfect welke de betere en de mindere vestigingen zijn. ‘De extra crisis door het coronavirus is voor sommige retailers er eentje te veel. Ketens bekijken daarom wel degelijk welke winkels ze niet meer heropenen, of hoe dan ook weinig tijd geven om zich te herpakken.’

Verloren jaar

De solden uitstellen tot augustus is geen goed idee. Als de grenzen eerder opengaan, gaan de Belgen naar Nederland en Duitsland. John Collin Makelaar CBRE

John Collin van de makelaar CBRE verwacht bij de heropening geen ogenblikkelijke herstructurering met winkels die niet heropenen, maar twijfelt er niet aan dat de meeste ketens na zes maanden een grondige evaluatie maken. ‘2020 is hoe dan ook een verloren jaar. Het komt erop aan nog zo veel mogelijk omzet te draaien. De solden uitstellen tot augustus is dan ook geen goed idee. Als de grenzen eerder opengaan, gaan de Belgen naar Nederland en Duitsland.’

Van Haare is voorstander van een pragmatische discussie over de huur tijdens de lockdown. ‘Alle advocatenkantoren hebben twee modelbrieven. Een voor het geval ze moeten opkomen voor het belang van een huurder, een voor het verdedigen van een verhuurder.’

Vrederechter

Jean-Philip Vroninks, CEO van de vastgoedexpert Jones Lang LaSalle België, dringt aan op realisme: ‘Geschillen over huurcontracten worden in België behandeld door de vrederechter. Die wetgeving dateert van na de oorlog, toen de winkels allemaal nog zelfstandigen waren. Nu wordt zo’n vrederechter ergens te lande plots geconfronteerd met discussies over complexe huurcontracten met internationale ketens.’ Het uitvechten voor de rechtbank kan aanleiding geven tot jarenlange onzekerheid. ‘Een vrederechter neemt misschien sneller een gevoelsmatige beslissing ten voordele van de huurder. De kans is groot dat de rechters in hoger beroep een paar jaar later de verhuurder gelijk geven.’