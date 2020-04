Spaanse premier ziet licht aan einde van de tunnel

Spanje begint de coronabrand stilaan onder controle te krijgen en een knik in de curve is nabij, maakt premier Pedro Sánchez zich sterk. 'Maar een verlenging van de noodtoestand dringt zich op om het geboekte resultaat niet teniet te doen.'

Spanje heeft donderdag de kaap van 15.000 coronadoden gerond. In 24 uur steeg het aantal sterfgevallen met 683 tot 15.238. De vierde economie van de eurozone registreerde in een etmaal ook bijna 6.000 nieuwe besmettingen, waardoor het totaal op 152.446 komt. Buiten de Verenigde Staten telt geen enkel land ter wereld zoveel coronagevallen. Italië telt meer overlijdens dan Spanje maar het aantal besmettingen ligt daar lager.

En toch maakte de Spaanse premier Pedro Sánchez zich donderdag sterk dat zijn land het virus bij zijn nekvel heeft. 'Na een pijnlijk gevecht beginnen we de brand onder controle te krijgen', zei hij in een speech in het parlement.

De afgelopen dagen tekenden zich enkele hoopgevende tendensen af in de Spaanse cijfers. Het aantal besmettingen stijgt minder snel. En hoewel nog redelijk wat fluctuatie zit in de dagelijkse rapportage van het aantal overlijdens, biedt de gemiddelde curve van het aantal doden per dag een sprankel hoop: de daling lijkt, sneller dan in Italië, ingezet.

Curves ombuigen

Die vooruitgang heeft Spanje alleen kunnen boeken door de noodtoestand en de daarmee gepaard gaande quarantainemaatregelen, betoogde premier Sánchez donderdag. 'We staan dicht bij het begin van een daling in het aantal besmettingen. We beginnen nu aan de tweede fase: de curves ombuigen.'

Die doelstelling is volgens hem alleen haalbaar als een meerderheid van de parlementsleden groen licht geeft aan een verlenging van de uitzonderingstoestand. Die is sinds half maart van kracht. Twee weken geleden stemde het parlement al een eerste keer in met een verlenging met twee weken. Die loopt met Pasen af.

'Het einde van de tunnel komt in zicht. Maar we moeten op onze hoede blijven. Een nieuwe verlenging van de noodtoestand, tot 26 april, dringt zich op om effectief uit die tunnel te geraken en de levens en gezondheid van onze burgers te beschermen', zei de Spaanse premier.

Mea culpa

De oppositie had weinig boodschap aan Sánchez' uitspraken. Hoewel het land zijn grootste gezondheidscrisis in ruim een eeuw beleeft, sparen rechts en extreemrechts hun kritiek op de linkse coalitieregering en diens corona-aanpak niet. De premier krijgt de wind van voren omdat hij zijn landgenoten begin maart opriep massaal deel te nemen aan een vrouwenmars in Madrid. Wellicht hielp die demonstratie het virus te verspreiden.

De premier sloeg donderdag een mea culpa. 'Met de kennis van vandaag hadden we bepaalde dingen natuurlijk beter anders aangepakt. Maar we hebben altijd te goeder trouw gehandeld', verzekerde hij. 'Achteraf bekeken heeft heel Europa te laat gereageerd.'